Superprédio na Beira Mar terá apartamentos compactos e hotel no mesmo edifício

Fortaleza deve ganhar um novo super prédio próximo à Avenida Beira Mar, no bairro Mucuripe. O edifício de 96 metros deve ter uso misto, com apartamentos residenciais e operação de um hotel.

O prédio ocupará 901 m² e terá 35 andares, sendo 17 para unidades residenciais e 7 para o hotel. Serão 100 unidades residenciais compactas (entre 32,14 m² e 54,20 m²) e seis apartamentos não compactos, de 70,09 m².

Os andares do prédio residencial se dividem em dois tipos. Um terá sete unidades compactas por andar, com áreas até 47,80 m².

Os apartamentos compactos têm um quarto, banheiro, sala integrada com cozinha, área de serviço e varanda.

O outro tipo de pavimento mescla unidades compactas (com área entre 32,14 m² e 54,20 m²) e uma unidade residencial não compacta (com 70 m²).

As unidades não compactas têm dois quartos, sendo uma suíte, sala e cozinha integradas, área de serviço, banheiro social e varanda.

HOTEL DE ALTO PADRÃO

Já o hotel terá cinco unidades de apart-hotel e 48 quartos, distribuídos entre os andares 20º e 27º. O edifício também contará com pavimentos para área de lazer, restaurante, academia e um rooftop com piscina.

A expectativa do projeto é atender os turistas de alto padrão, que estão migrando para hotéis de luxo de praias distantes devido ao 'envelhecimento dos estabelecimentos da Beira Mar'.

O empreendimento também pode gerar alta demanda de empregos na região, segundo a proposta do edifício.

O projeto foi inspirado em outros empreendimentos de uso misto, como o Promenade V3rso, de Goiânia (GO), e o Nili Square V3rso , de Porto Alegre (RS), que reúnem unidades residenciais, comerciais e de hotelaria.

SUPER PRÉDIOS EM FORTALEZA

O super prédio a ser erguido do Mucuripe ultrapassa em 24,71 metros o limite de altura máxima da região. Apesar disso, poderá ser construído por um mecanismo de contrapartida financeira.

A construção dos super prédios em Fortaleza foi viabilizada pela Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo, sancionada inicialmente em 2015.

Na prática, os empreendimentos que receberem autorização dos órgãos públicos podem ultrapassar a altura máxima permitida, caso paguem uma taxa à prefeitura.

O valor é calculado com base na área e no valor do terreno, no índice de aproveitamento (indicador utilizado para definir a quantidade máxima que pode ser erguida) e no fator de planejamento.

Para viabilizar a obra do super prédio de uso misto, a construtora pagará à gestão municipal outorga onerosa de R$ 8,6 milhões. O projeto ultrapassa os limites de índice de aproveitamento, altura e recuos do solo.

Pelo menos 18 'superprédios', com alturas acima de 120 metros, estão em construção na Capital, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).