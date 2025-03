Aplicativo do Banco do Brasil fica fora do ar nesta sexta (21) e gera reclamações de usuários

O aplicativo do Banco do Brasil apresentou instabilidade, na manhã desta sexta-feira (21). De acordo com o DownDetector, que monitora em tempo real falhas em serviços online, o pico de reclamações sobre a plataforma foi às 10h29, com 3,1 mil notificações de clientes.

A maior parte das reclamações diz respeito ao login no internet banking, mas há, também, quem não tenha conseguido fazer transferências via Pix.

Reclamações de usuários

No X, diversos usuários têm reclamado da instituição financeira. "Banco do Brasil me deixando na mão no momento em que estou mais precisando", lamentou uma. "Banco do Brasil é o pior banco do mundo. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer um simples PIX", pediu outra.

O banco ainda não se manifestou sobre o assunto.

