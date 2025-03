Concurso Embrapa: veja quando o gabarito deve ser divulgado pela Cebraspe

Com a realização das provas neste domingo (23), o concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) deverá ter o gabarito divulgado a partir da próxima terça-feira (25). A informação está prevista no edital do concurso, que oferta um total de 1.027 vagas.

O edital prescreve que a “consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas” será liberada entre as 19 horas do dia 25 até as 18 horas do dia 27. Já no dia 28, ocorre a divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas.

Outras informações relevantes incluem a divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva, previsto para dia 25.

Já das 10 horas do dia 26 até 18 horas do dia 27, decorre o prazo para a interposição de recursos, seja às questões, aos gabaritos e/ou ao padrão de respostas da prova discursiva.

Finalmente, é prevista para 22 de abril a divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas, de resultado provisório na prova discursiva e, no caso de certas áreas nos cargos de Técnico e Assistente, convocação para a prova prática.

Onde acessar?

Será possível conferir detalhes do gabarito e outras informações do concurso na página oficial da banca organizadora do certame.

Qual o salário do concurso da Embrapa?

As mais de mil vagas ofertadas são para cargos de Assistente, Técnico, Analista e Pesquisador, com remuneração inicial que varia de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61. Confira:

Assistente (requisito de nível fundamental incompleto, no mínimo 5º ano) - salário inicial de R$ 2.186,19

(requisito de nível fundamental incompleto, no mínimo 5º ano) - salário inicial de R$ 2.186,19 Técnico (requisito de nível médio ou técnico, conforme a especialidade) - salário inicial de R$ 5.556,81

(requisito de nível médio ou técnico, conforme a especialidade) - salário inicial de R$ 5.556,81 Analista (requisito de nível superior nas áreas determinadas no edital) - salário inicial de R$ 10.921,33

(requisito de nível superior nas áreas determinadas no edital) - salário inicial de R$ 10.921,33 Pesquisador (requisito de mestrado em áreas determinadas) - salário inicial de R$ 12.814,61

Quais são os benefícios?

A lista de benefícios do concurso da Embrapa inclui: