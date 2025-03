Cucas abrem 100 vagas para cursos de assistente administrativo; veja como participar

Estão abertas inscrições para curso profissionalizante de assistente administrativo na Rede Cuca de Fortaleza. Ao todo, são 100 vagas ofertadas pela Secretaria Municipal da Juventude, em parceria com a Secretaria do Trabalho do Estado do Ceará (SET).

As matrículas seguem até o preenchimento total das vagas. As oportunidades estão distribuídas nos Cucas do Jangurussu, José Walter, Mondubim e Pici — sendo 25 para cada unidade.

Interessados em se inscrever devem procurar o setor de Trabalho e Empregabilidade dos respectivos Cucas.

Documentos necessários em inscrição

Para se inscrever, é necessário ter acima de 18 anos — não há limite máximo de idade — e levar os seguintes documentos:

RG

CPF

Comprovante de residência

Os cursos têm carga horária de 100 horas, com emissão de certificado. As aulas acontecem de 27 de março a 13 de maio (terça a sexta-feira), das 17h às 20h.

