Instituto oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens em Fortaleza; saiba como se inscrever

O Instituto João Carlos Paes de Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com inscrições abertas para quatro cursos gratuitos de aperfeiçoamento e qualificação profissional.

As oportunidades são nas áreas de tecnologia da informação, manutenção de smartphones, assistência administrativa e marketing digital.

Com duração de quatro horas, de 8h às 12h, as capacitações devem ocorrer entre os meses de abril e maio. Veja datas e locais:

Curso de Assistente Administrativo : de 1º de abril a 30 de maio, no IJCPM Kennedy;

: de 1º de abril a 30 de maio, no IJCPM Kennedy; Curso de Assistente de Tecnologia da Informação : de 1º de abril a 30 de maio, no IJCPM Papicu;

: de 1º de abril a 30 de maio, no IJCPM Papicu; Curso de Ferramentas de Marketing Digital : 1º a 16 de abril, no IJCPM Kennedy;

: 1º a 16 de abril, no IJCPM Kennedy; Curso de Manutenção de Smartphones: 7 a 29 de abril, no IJCPM Papicu.

Inscrições

Os cursos são destinados a jovens estudantes de escola pública que morem em bairros no entorno dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy. Pode se inscrever quem tiver mais de 18 anos de idade, mas que esteja cursando o segundo semestre do 3º ano do ensino médio ou que já tenha concluído essa etapa escolar.

Além disso, é necessário possuir habilidade ou vocação para a formação escolhida.

As inscrições devem ser feitas conforme o bairro de residência, contemplando o entorno do JCPM Papicu e do JCPM Kennedy. Todos os cursos são gratuitos e incluem fardamento e lanche.

Serviço

Oficinas de aperfeiçoamento e qualificação profissional no Instituto JCPM

Assistente Administrativo

Início: 01/04/2025

Término: 30/05/2025

Horário: 8h às 12h

Local: Instituto JCPM Kennedy



Assistente de Tecnologia da Informação

Início: 01/04/2025

Término: 30/05/2025

Horário: 8h às 12h

Local: Instituto JCPM Papicu



Ferramentas de Marketing Digital

Início: 01/04/2025

Término: 16/04/2025

Horário: 8h às 12h

Local: Instituto JCPM Kennedy



Manutenção de Smartphones

Início: 07/04/2025

Término: 29/04/2025

Horário: 8h às 12h

Local: Instituto JCPM Papicu



Inscrições: JCPM Papicu ou JCPM Kennedy

Público-alvo: jovens de 16 a 18 anos, alunos ou egressos de escolas públicas e moradores do entorno do RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Mais informações: (85) 3262-0208 / 3089-0990 ou @ijcpm

Investimento: Gratuito