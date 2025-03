Gabarito do concurso da Embrapa já está disponível para acesso; saiba como consultar

Está disponível a partir da noite desta terça-feira (25) no portal do Cebraspe — banca responsável pela realização do concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) — a consulta ao gabarito preliminar das provas objetivas do certame, que foi realizado no último domingo (23).

Segundo prescrito no edital do concurso, a consulta individual aos gabaritos oficiais ficará liberada até as 18 horas da próxima quinta-feira (27).

Para acessar, basta clicar neste link e fazer login com o CPF e a senha cadastrados na realização do concurso.

As provas objetivas ocorreram para os inscritos em todos os cargos do concurso, com 100 questões cobradas para os cargos de assistente, técnico e analista, e 110 questões para o cargo de pesquisador.

Ainda de acordo com o edital, o prazo para interpor recursos — seja às questões e/ou aos gabaritos das provas objetivas — será entre 18 horas do dia 26 até 18 horas do dia 27, sempre na página oficial do concurso.

O concurso da Embrapa oferta um total de 1.027 vagas para cargos de Assistente, Técnico, Analista e Pesquisador, com remuneração inicial que varia de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61.

O resultado final das provas objetivas, o resultado provisório da prova discursiva e, no caso de certas áreas nos cargos de Técnico e Assistente, a convocação para a prova prática estão previstos para 22 de abril.