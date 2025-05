Concurso Idema-RN: pedidos de isenção da taxa de inscrição podem ser feitos até esta sexta (2)

Termina nesta sexta-feira (2) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do concurso do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema-RN).

Os candidatos interessados devem preencher o formulário disponível no site do Instituto AOCP até as 17h e anexar a documentação exigida até as 23h59.

A taxa de inscrição para o certame é de R$ 150. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de junho.

Quem pode pedir isenção?

De acordo com o edital, podem solicitar a isenção os seguintes candidatos:

Doadores de sangue;

Doadores de medula óssea;

Doadoras de leite materno;

Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico);

Pessoas com deficiência (PcDs);

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do RN.

Calendário da isenção

Prazo final para solicitar isenção: 2 de maio

2 de maio Resultado preliminar dos pedidos: 14 de maio

14 de maio Período para recurso: 15 e 16 de maio

15 e 16 de maio Resultado definitivo: 27 de maio

Sobre o concurso

O concurso oferece 180 vagas de nível superior, com remuneração inicial de R$ 5.118,52, para os cargos de Analista Ambiental, Analista Administrativo e Fiscal Ambiental.

As vagas para Analista Ambiental contemplam 24 áreas de formação, como biologia, engenharia ambiental, geologia, pedagogia e arquitetura. Para Analista Administrativo, há oportunidades em 10 áreas, como administração, direito, jornalismo e contabilidade. Já o cargo de Fiscal Ambiental exige formação superior em qualquer área.

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 27 de julho.

