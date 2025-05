Veja lista de provas de concursos públicos para maio de 2025

Concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em maio no Ceará e em outros estados do País. São vagas para diferentes cargos em órgãos públicos e instituições privadas. Os salários podem chegar a R$ 35.877,27.

As oportunidades estão disponíveis para candidatos com formação de nível fundamental, médio e superior. Confira os detalhes:

TJCE

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) está com inscrições abertas, até 22 de maio, para concurso público que oferta 30 vagas imediatas para o cargo de juiz substituto. Com salário de R$ 35.877,27, o certame é voltado para aprovados no Exame Nacional da Magistratura (ENAM), cuja segunda edição ocorreu em outubro de 2024.

Os interessados em se candidatar, devem atender aos requisitos e se inscrever pelo site da Fundação FGV, banca organizadora, até o fim prazo. Ainda é necessário pagar uma taxa de participação no valor de R$ 358,77.

>>> Confira edital

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu edital para concurso público com 403 vagas para níveis superior e médio. Ao todo, serão 34 vagas para o cargo de assistente e 369 vagas para analista. Os salários iniciais são de R$ 3.459,87 para assistente e R$ 8.140,88 para analista.

As inscrições para o certame vão até o dia 15 de maio e deverão ser feitas no site no Instituto Consulpam, organizador do concurso. Os interessados devem pagar taxas de R$ 50 e R$ 80 para os cargos ao nível médio e superior, respectivamente.

>> Confira o edital

Corpo de Bombeiros do Ceará

O Governo do Ceará anunciou novo concurso público para o Corpo de Bombeiros (CBMCE) com 450 vagas para os cargos de soldado e formação de cadastro de reserva. As inscrições terão início no dia 14 de maio e seguirão até 2 de junho. O salário inicial é de R$ 5.893,30.

Das 450 vagas imediatas oferecidas, 360 serão destinadas à ampla concorrência e 90 para candidatos negros. O certame também terá 900 vagas para formação de cadastro de reserva, respeitando os percentuais de 80% e 20% para ampla concorrência e candidatos pretos e pardos, respectivamente.

As vagas são para homens e mulheres, que concorrerão em igualdade de condições. No entanto, do total, 15% serão destinadas a candidatas do sexo feminino.

O concurso será executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece).

PCCE

Serão ofertadas 500 vagas para o cargo de oficial investigador da Polícia Civil do Estado do Ceará. As vagas são para candidatos de nível superior. O salário inicial é de R$ 6.732,71.

As inscrições terão início no próximo 2 de maio e seguirão até o dia 16 do mesmo mês, no site da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp-CE), responsável pelo certame.

>> Veja edital completo

PMCE

Foi lançado edital de concurso público com mil vagas para soldado da Polícia Militar do Ceará. As inscrições estão abertas até 11 de maio. São 800 vagas para ampla concorrência e 200 para candidatos negros e pardos. O salário inicial é de R$ 5.568,64.

O certame também terá 500 vagas de cadastro de reserva, seguindo o percentual de 80% para ampla concorrência e 20% negros e pardos.

As vagas são destinadas para ambos os sexos, com homens e mulheres concorrendo em igualdade de condições. Será garantida a destinação de, ao menos, 15% das vagas a candidatas do sexo feminino.

>> Confira o edital completo do concurso da PMCE

Polícia Federal

As inscrições para o concurso da Polícia Federal (PF) estão abertas até 21 de maio. São 192 vagas e formação de cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 11.070,93. Os cargos são para níveis médio e superior. O edital do certame foi divulgado pela banca Cebraspe.

>> Leia a íntegra do edital (acessível em Libras)

Exército

As inscrições para o concurso público de admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) seguem abertas até 9 de maio. Ao todo, são ofertadas 440 vagas de nível médio, sendo a maioria para candidatos do sexo masculino.

Interessados em se candidatar devem atender aos requisitos do certame, se inscrever pelo site oficial da EsPCEx e desembolsar o valor de R$ 100, referente à taxa de participação — que pode ser paga até 12 de maio.

Do total de vagas, 400 são reservadas para candidatos masculinos, sendo 320 para ampla concorrência e 80 reservadas para negros. As outras 40 são destinadas a mulheres, sendo 32 para ampla concorrência e 8 para candidatas negras.

Imparh

A Prefeitura de Fortaleza lançou um edital de seleção pública para formar cadastro de reserva de professores substitutos de Língua Portuguesa e idiomas estrangeiros. A seleção é para garantir profissionais para atuar no Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

As inscrições estão abertas até o próximo dia 13 de maio e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Canal de Concursos e Seleções. Cada candidato poderá se inscrever apenas para um idioma.

>> Confira o edital

Os selecionados trabalharão tanto em salas de aula como em serviços municipais da área, a exemplo do Plantão Gramatical.

Prefeitura de Tauá

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Tauá, no Interior do Ceará, já estão abertas. O certame oferece 116 vagas na administração municipal, sendo 26 para cargos de nível médio e 90 para nível superior.

Os interessados poderão se inscrever no site da CEV/Uece até o dia 6 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 150 para cargos de nível superior. As provas serão aplicadas exclusivamente na cidade de Tauá.

TRF4

O edital de um novo concurso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) foi divulgado. As inscrições devem ser efetuadas até 14 de maio através do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), a banca organizadora. As vagas são destinadas para candidatos com nível superior. Ao todo, são 142 vagas para os cargos de técnico e analista.

TRT-SP

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP) divulgou edital de concurso público com duas vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para cargos de técnico e analista em diversas especialidades.

Para o cargo de Técnico Judiciário, é exigido diploma de nível superior em qualquer área da graduação. Já para Analista Judiciário, as vagas demandam formações específicas. Os salários iniciais variam de R$ 10.372,00 a R$ 17.018,67.

As inscrições seguem até 22 de maio, e devem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

>> Veja edital completo

PPSA

As inscrições para o concurso público da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) seguem abertas até o dia 14 de maio. A reabertura do prazo ocorre após retificação do edital, que alterou os requisitos de escolaridade para 17 dos 30 cargos disponíveis para Analista de Gestão Corporativa e Especialista de Petróleo e Gás.

Este é o primeiro concurso da estatal responsável pela gestão dos contratos de exploração e produção do pré-sal. A seleção oferece 100 vagas imediatas para cargos de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. As remunerações iniciais variam de R$ 8.240 a R$ 19.610.

As vagas estão distribuídas entre as funções de Advogado, Analista de Gestão Corporativa, Analista de Tecnologia da Informação e Especialista em Petróleo e Gás — sendo esta última a que concentra a maioria das oportunidades.

>> Veja o edital atualizado

Brigada Militar do RS

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul abriu inscrições de concurso público com 30 vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas em Saúde, sendo 25 vagas para Porto Alegre e cinco para a cidade de Santa Maria. A seleção é direcionada a médicos, cirurgiões-dentistas e veterinários.

São ofertadas 26 vagas para médicos, duas para veterinários e duas para cirurgiões-dentistas, com remuneração para todas as especialidades de R$ 21.513,44.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até as 17h do dia 7 de maio, pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela seleção.

>> Veja edital

Prefeitura de Niterói (RJ)

Começam na próxima terça-feira (1º) as inscrições para concurso público da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), no Rio de Janeiro. As inscrições serão realizadas pelo site do instituto até o dia 12 de maio. O valor da inscrição varia entre R$ 80 e R$ 110.

O salário-base previsto em edital varia de R$ 2.300,40, para o cargo de Assistente Administrativo, a R$ 12.002, para os cargos das áreas da Engenharia. Todos os cargos têm carga horária semanal de 40 horas.

>> Confira o edital

Idema-RN

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema-RN) está com inscrições abertas para novo concurso público.

Os candidatos interessados poderão se inscrever até o dia 6 de junho, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150.

>> Veja edital completo

Ao todo, o concurso oferece 180 vagas para profissionais de nível superior, distribuídas entre os cargos de Analista Ambiental (113 vagas), Analista Administrativo (27 vagas) e Fiscal Ambiental (40 vagas). Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e candidatos negros.

As vagas para Analista Ambiental contemplam 24 áreas de formação, como biologia, engenharia ambiental, geologia, arquitetura, pedagogia e antropologia. Para Analista Administrativo, são 10 áreas, incluindo administração, direito, contabilidade e jornalismo.

Já o cargo de Fiscal Ambiental aceita formação superior em qualquer área. A remuneração inicial para todas as funções é de R$ 5.118,52.