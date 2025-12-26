Diário do Nordeste
Família atualiza estado de saúde de Galvão Bueno; narrador deve receber alta neste sábado (27)

O comunicador já havia sido internado no último mês de novembro por pneumonia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Apresentador Galvão Bueno discusa na Alece.
Legenda: O narrador esportivo Galvão Bueno recebeu o título de cidadão cearense em 22 de agosto de 2025, na Assembleia Legislativa do Estado (Alece).
Foto: José Leomar/Alece

Em comunicado à imprensa, a filha do narrador esportivo Galvão Bueno, Leticia Bueno, divulgou novas informações sobre o estado de saúde do pai nesta sexta-feira (26). A CEO do Grupo Galvão Bueno afirmou que ele vem apresentando melhora e a alta hospitalar está prevista para o próximo sábado (27), para continuar o tratamento em casa.

Galvão Bueno foi internado na Santa Casa de Londrina na noite da última quarta-feira (24), véspera de Natal, após sentir um mal-estar. Segundo informações do g1, a filha de Galvão confirmou, na quinta-feira (25), que ele teve um início de pneumonia e que o quadro não era grave. Porém, o narrador seguiria internado "estritamente para novos exames e melhores cuidados".

O comunicador já havia sido internado no último mês de novembro, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, pela mesma doença. À época, os médicos haviam ressaltado aos familiares que os sintomas poderiam ser apresentados novamente após um mês.

Veja a nota na íntegra

"Galvão Bueno vem apresentando melhora desde quarta-feira e está respondendo bem ao tratamento. A previsão é de alta hospitalar neste sábado para continuar o tratamento em casa, conforme orientação médica. A família e a equipe agradecem as inúmeras mensagens de carinho e apoio recebidas."

Cidadão cearense

No último 22 de agosto, Galvão Bueno foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado (Alece) e recebeu o título de cidadão cearense. Durante a solenidade, Galvão aprendeu a fazer a vaia cearense e cantou “Mucuripe”, canção de Fagner e Belchior, acompanhado por Waldonys.

A homenagem a Galvão Bueno atendeu a um requerimento do deputado De Assis Diniz (PT) de dezembro de 2024. O parlamentar herdou a autoria do pedido após a renúncia do autor inicial, o atual prefeito de Fortaleza e então presidente da Alece, Evandro Leitão (PT).

