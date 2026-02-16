Diário do Nordeste
Ana Clara e André Marques são vistos juntos em Carnaval de Salvador; veja vídeo

Os apresentadores foram flagrados durante o bloco da cantora Ivete Sangalo.

Mulher branca e ruiva de roupa colorida e homem branco de cabelo grisalho e blusa azul em meio à multidão em um Carnaval de rua.
Legenda: Apesar de rumores dos internautas, eles afirmam ser apenas amigos.
Foto: Reprodução.

Os apresentadores André Marques e Ana Clara Lima foram vistos em meio à folia do Carnaval de Salvador, na Bahia, na tarde do último sábado (14). Eles estavam dançando juntos durante o bloco da cantora Ivete Sangalo.

Um vídeo do momento foi registrado e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Nas imagens, é possível ver André conversando ao pé do ouvido da ex-BBB, enquanto mantém a mão em sua cintura.

O registro fez com que internautas começassem a especular se os dois estariam em um relacionamento.

"Acho que tem algo a mais aí! Tomara, eles combinam muito", escreveu uma internauta pelo Instagram, enquanto uma segunda pessoa questionou se eles estavam juntos.

Entretanto, conforme foi declarado ao jornal Metrópoles, os apresentadores negam qualquer envolvimento romântico e afirmam ser apenas amigos. Segundo eles, a proximidade no evento ocorreu devido à lotação.

Ambos os apresentadores estão solteiros. Ana Clara, de 28 anos, terminou o último relacionamento em 2025, enquanto o último namoro do comunicador de 46 anos foi em 2021, quando esteve junto da modelo Sofia Starlin.

