BBB 26: Alberto Cowboy e Leandro Boneco brigam após Sincerão

Após a dinâmica do Sincerão da segunda-feira (9), os brothers Leandro Boneco e Alberto Cowboy brigaram por conta de um desgaste ocorrido na primeira semana do reality.

Boneco disparou para Cowboy e Jonas que os dois “ganharam várias provas com o jogo na mão”, mas não estavam “entendendo p**** nenhuma do jogo”.

A dupla de veteranos reagiu à provocação do pipoca. “Você é tão arregão que, na hora, não falou nada de mim”, disparou Jonas.

Já com Cowboy, a discussão se prolongou. “Seu jogo é feio”, afirmou Boneco para Alberto. “O seu é horrível”, retrucou o veterano.

A briga escalonou, mas Cowboy chamou o baiano para uma conversa. “Deixa eu falar com você, não precisa ficar gritando. Senta aqui. Já que você quer conversar pela primeira vez, eu vou conversar com você”, afirmou.

Briga da 1ª semana

Então, os dois relembraram uma situação da primeira semana do reality, quando Alberto ganhou a prova de liderança e deu pulseiras para cinco pipocas, incluindo Boneco, que estariam “na mira do líder”.

“Eu dei cinco pulseiras na casa para pessoas que eu tinha conversado menos. Uma delas era a Milena, que além de eu ter conversado menos, fez um comentário na primeira prova de resistência que me ofendeu”, apontou Cowboy.

Na ocasião, a mineira havia opinado que os veteranos não deveriam estar no reality porque “já tiveram a sua chance”. “Achei isso preconceituoso e foi por isso que eu fui nela quando indiquei ela”, seguiu Alberto.

Boneco, no entanto, queria explicações sobre a escolha do então líder para colocá-lo na mira. “E os outros quatro?”, retrucou. “Foram pessoas que eu conversei menos na casa, inclusive o PA (Paulo Augusto), que era um cara chegado”, justificou.