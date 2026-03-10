CAPTEI: Exposição “Sarapintado”, de Stênio Burgos, movimenta circuito de arte em Fortaleza

A tarde de sábado, 07, teve endereço certo no circuito elegante das artes contemporâneas em Fortaleza.
A Galeria Leonardo Leal abriu a temporada de conversas inteligentes — e bons encontros — com a inauguração de “Sarapintado”, nova exposição do artista Stênio Burgos.
O vernissage seguiu a cartilha da boa vida cultural: gente que entende de arte, nomes consolidados do cenário cearense, talentos frescos da nova geração e aquela resenha afinada no quintal mais disputado da galeria.
Debaixo de uma mangueira generosa — cenário digno de crônica social — circularam amendoim, cajuína, café, cerveja e uma cachaça que ajudou a alongar o papo sobre pintura, memória e vida.
“Sarapintado”, como o nome entrega, traduz o universo cromático de Burgos: telas densas, texturizadas e vibrantes, construídas como um diário visual de andanças que vão do sertão de Crateús ao mundo. A tinta, aplicada diretamente da bisnaga, cria camadas generosas que transformam lembranças em matéria pictórica.
A exposição segue em cartaz até 17 de abril, com visitação de terça a sexta, das 12h às 20h, e aos sábados, das 10h às 13h.