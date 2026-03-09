BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (9)

Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (9). A dinâmica contou com todos os participantes.

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. Dinâmica contou com participação de plateia.

Participantes montaram o "Pódio dos Medrosos", apontando o "covarde", "frouxo" e "arregão".

MONTAGEM DO PÓDIO

Babu

1º: Jordana - arregão

2º: Samira - frouxo

3º: Gabriela - covarde

Chaiany

1º: Jordana - frouxo

2º: Cowboy - covarde

3º: Jonas - frouxo

Milena

1º: Jonas - covarde

2º: Cowboy - arrregão

3º: Solange - frouxo

Cowboy

1º: Ana Paula - covarde

2º: Juliano - covarde

3º: Breno - covarde

Jonas

1º: Milena - covarde

2º: Samira - arregão

3º: Juliano - frouxo

Juliano

1º: Jonas - covarde

2º: Cowboy - covarde

3º: Marciele - arregão

Marciele

1º: Samira - covarde

2º: Juliano - frouxo

3º: Chaiany- arregão

Samira

1º: Jonas - frouxo

2º: Babu - covarde

3º: Solange- arregão

Solange

1º: Samira - covarde

2º: Milena - arregão

3º: Ana Paula - covarde

Ana Paula

1º: Babu - covarde

2º: Cowboy - covarde

3º: Solange - frouxa

Breno

1º: Marciele - arregão

2º: Cowboy - covarde

3º: Jordana - covarde

Leandro

1º: Cowboy - covarde

2º: Jonas - arregão

3º: Marciele - arregão

Gabriela

1º: Babu - frouxo

2º: Juliano - covarde

3º: Milena - covarde

Jordana

1º: Chaiany - arregona

2º: Solange - covarde

3º: Babu- frouxo

ENTENDA DINÂMICA