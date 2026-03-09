BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (9)
Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.
Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (9). A dinâmica contou com todos os participantes.
Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. Dinâmica contou com participação de plateia.
Participantes montaram o "Pódio dos Medrosos", apontando o "covarde", "frouxo" e "arregão".
Veja também
MONTAGEM DO PÓDIO
Babu
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Babu escolheu Jordana, Samira e Gabriela para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/OIFw1L3MNu
- 1º: Jordana - arregão
- 2º: Samira - frouxo
- 3º: Gabriela - covarde
Chaiany
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Chaiany escolheu Alberto, Jonas e Jordana para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/mdwaRS5k2l
- 1º: Jordana - frouxo
- 2º: Cowboy - covarde
- 3º: Jonas - frouxo
Milena
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Milena escolheu Alberto, Jonas e Solange para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/LpviPI6B2e
- 1º: Jonas - covarde
- 2º: Cowboy - arrregão
- 3º: Solange - frouxo
Cowboy
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Alberto escolheu Ana Paula, Juliano e Breno para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/k003IaF74s
- 1º: Ana Paula - covarde
- 2º: Juliano - covarde
- 3º: Breno - covarde
Jonas
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Jonas escolheu Milena, Samira e Juliano para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/JofYRYKUmQ
- 1º: Milena - covarde
- 2º: Samira - arregão
- 3º: Juliano - frouxo
Juliano
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Juliano escolheu Alberto, Jonas e Marciele para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/s8GF3xHxMz
- 1º: Jonas - covarde
- 2º: Cowboy - covarde
- 3º: Marciele - arregão
Marciele
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Marciele escolheu Samira, Juliano e Chaiany para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/jU8lhyETpi
- 1º: Samira - covarde
- 2º: Juliano - frouxo
- 3º: Chaiany- arregão
Samira
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Samira escolheu Solange, Jonas e Babu para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/mfq0OOvODa
- 1º: Jonas - frouxo
- 2º: Babu - covarde
- 3º: Solange- arregão
Solange
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Solange escolheu Ana Paula, Milena e Samira para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/hstjlA1jxF
- 1º: Samira - covarde
- 2º: Milena - arregão
- 3º: Ana Paula - covarde
Ana Paula
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Ana Paula escolheu Babu, Alberto Cowboy e Solange para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/GhqeNb89Yg
- 1º: Babu - covarde
- 2º: Cowboy - covarde
- 3º: Solange - frouxa
Breno
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Breno escolheu Marciele, Alberto Cowboy e Jordana para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/HPmBv2SOaj
- 1º: Marciele - arregão
- 2º: Cowboy - covarde
- 3º: Jordana - covarde
Leandro
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Leandro escolheu Alberto Cowboy, Jonas e Marciele para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/zquoZrdgqq
- 1º: Cowboy - covarde
- 2º: Jonas - arregão
- 3º: Marciele - arregão
Gabriela
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Gabriela escolheu Babu, Juliano e Milena para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/zEhIuak7AB
- 1º: Babu - frouxo
- 2º: Juliano - covarde
- 3º: Milena - covarde
Jordana
#Sincerão 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2026
Jordana escolheu Chaiany, Solange e Babu para o seu “Pódio dos Medrosos”.#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/8usOc5kFBK
- 1º: Chaiany - arregona
- 2º: Solange - covarde
- 3º: Babu- frouxo
ENTENDA DINÂMICA