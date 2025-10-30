Diário do Nordeste
Ana Grasieli Lustosa Mãe de dois adolescentes, psicóloga e neuropsicóloga. Escreve sobre psicologia infantil, criação de filhos e relações familiares
Opinião

Pais e avós: como lidar com choques na criação dos filhos

Confira dicas para atravessar o desafio de educar entre gerações diferentes.

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 30 de Outubro de 2025
Opinião

Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?

Confira dicas práticas para mães, pais e novos parceiros

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 02 de Outubro de 2025
Ana Grasieli Lustosa

Opinião

Como oferecer cuidado emocional quando a infância acontece em hospitais?

Quando a infância acontece entre jalecos, seringas e internações

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 20 de Setembro de 2025
Jovem sentada no chão com uma celular na mão e aparência confusa. Quais os riscos da utilização de IA no cuidado da saúde mental?

Opinião

Do 'Dr. Google' ao 'Dr. ChatGPT': Quais os riscos da utilização de IA no cuidado da saúde mental?

Entenda os riscos silenciosos da psicoterapia digital para adolescentes

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 25 de Junho de 2025
Ilustração de uma criança com aparência de cansada e destaque para símbolo de bateria descarregando.

Opinião

Burnout Infantil existe? Entenda o cansaço invisível das crianças

Cada vez mais cedo, crianças manifestam sinais de exaustão emocional. Como reconhecer e proteger a infância em tempos de tanta cobrança?

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 29 de Abril de 2025
A necessidade de validação constante afeta autoestima e relacionamentos desde a infância

Opinião

Busca por validação externa começa na infância e impacta a vida adulta

Dependência pode gerar um grande sofrimento emocional que se manifesta de formas diferentes ao longo da vida.

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 12 de Março de 2025
Confira 4 dicas para estimular as habilidades sociais em crianças

Opinião

Meu filho está com dificuldade em fazer amigos. Como ajudar?

Dicas para desenvolver habilidades sociais nas crianças

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 28 de Janeiro de 2025
'Dezembrite' afeta também os pequenos

Opinião

Síndrome do fim de ano afeta também crianças e adolescentes; saiba como ajudá-los

Encerramento do ano escolar traz alerta para a saúde mental dos estudantes

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 06 de Dezembro de 2024
Vício em jogos foi catalogado até na Classificação Internacional de Doenças (CID)

Opinião

Como ajudar crianças e adolescentes com vício em jogos?

Transtorno é nomeado como "Gaming Disorder" e traz prejuízos significativos

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 19 de Novembro de 2024
O assunto deve ser abordado de uma forma leve e sensível, contando para o filho sobre uma história de amor e doação

Opinião

Como e quando contar que meu filho é adotado?

Diálogo desde cedo ajuda a construir um relacionamento saudável

Foto frontal Ana Grasieli Lustosa
Ana Grasieli Lustosa 25 de Setembro de 2024