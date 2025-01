Meu filho está com dificuldade em fazer amigos. Como ajudar?

Retorno às aulas, mudança de turma, de professores, de escola, e muitas adaptações. Nesse período é muito comum recebermos queixas no consultório de crianças e adolescentes sobre suas dificuldades em fazer novos amigos e sentirem-se pertencentes ao grupo. Para as crianças mais introspectivas, o desafio se torna ainda maior. Seja por medo do julgamento, dificuldade em iniciar uma conversa, ou falta de habilidade social.

Algumas, sofrem tanto, que desenvolvem ansiedades, resistência para ir à escola ou bloqueios emocionais. Por isso é importante os pais ficarem atentos a esse período de adaptação e como essas novas ou antigas relações estão se desenvolvendo. Não devemos esquecer que a socialização é tão importante quanto as competências escolares para o desenvolvimento infantil.

É através dessas relações e interações que a criança aprimora a autonomia, criatividade, autoestima, senso de confiança, ajudando na construção da identidade.

O que muitos pais não sabem, é que podemos e devemos desenvolver desde muito cedo essas habilidades sociais. Com algumas estratégias simples conseguimos ajudar os pequenos a desenvolver interações mais saudáveis de forma natural.

4 dicas para o estímulo de habilidades sociais:

1 - Estimule respeitando o tempo da criança

Se seu filho é mais tímido ou introspectivo, dê tempo para o seu processo de socialização, ter essas características não é um problema. Estimule, sem pressionar, e o ajude a interagir em lugares onde se sintam mais seguros. Uma dica é abrir sua casa para os amigos dele. Programe brincadeiras que seu filho goste. Ex: se gosta de pintura, elabore o dia da pintura, se gosta de carrinhos, um circuito de corrida entre amigos. Assim, aos poucos, ele vai se sentindo mais à vontade e conseguirá fortalecer os vínculos. Ao invés de ficar na cobrança que ele tome iniciativa, reforce qualquer comportamento positivo que fizer e confie no processo.

Veja também Ana Grasieli Lustosa Novos arranjos familiares: desafios e oportunidades para o desenvolvimento infantil Ana Grasieli Lustosa Como ajudar crianças e adolescentes com vício em jogos?

2- Seja exemplo intencionalmente para a criança

Faça comportamentos adequados para a criança observar e imitar, cumprimente pessoas, agradeça e peça ajuda quando necessário, os pais são os maiores modelos dos pequenos. Observe também como são as suas relações com seus amigos, o que fala e como fala dos outros na frente das crianças, elas absorvem e reproduzem. E não esqueça de estar presente e atento na vida de seu filho, sejam crianças ou adolescentes, fale com atenção em cada detalhe para que se sintam realmente ouvidos, pois sua interação com eles, é reflexo da interação dele com os outros

3 - Se utilize de recursos infantis

Livrinhos, bonequinhos, desenhos podem ajudar a criar situações sociais e treinar seus filhos. Crie um diálogo entre os personagens e pergunte, “O que você faria nessa situação? Como você acha que ele está se sentindo”? Através dessas histórias sociais, você consegue ensinar comportamentos adequados e adaptar para diversas situações, além de ser divertido.

4- Estimule atividades em grupos e novas realidades sociais

Mostre para seu filho a possibilidade da brincadeira em grupo, pega a pega, jogos de tabuleiro, pesquise novas brincadeiras para que ele mostre para os amigos e seja um propagador dessas ideias no grupo de amigos. Incentive também a ampliar seu repertório, fazendo amigos de classes sociais diferentes, outras culturas, pessoas com necessidades especiais... Assim, você estimula a aceitação da diversidade, e o ajuda a ter experiências importantíssimas para desenvolver a empatia e o respeito ao próximo.

Em momentos de mudanças e adaptações é importante também conversar com os pequenos que as amizades antigas e importantes devem permanecer. Devemos ensiná-los não só a fazer amigos, mas a mantê-los e aprofundar as relações.

Devemos estimulá-los a ter cuidado com o próximo, a observar atitudes, palavras e ações, e chamá-los para refletir sobre a responsabilidade de que amigo deve ser. Lembrando que nem sempre dará tudo certo, mas o importante é aprender a conviver com o diferente de si.

A amizade é sempre oportunidade de aprender. E quando dá certo é recompensador perceber que mesmo com todas as circunstâncias, mudanças e momentos diferentes é possível permanecer firmes em amizades que são sustentação ao longo da nossa caminhada durante a vida.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.