A menos de sete dias para a cerimônia do Oscar 2026, Wagner Moura, indicado na categoria de Melhor Ator por “O Agente Secreto”, espera que o Brasil seja premiado por dois anos consecutivos.

Em entrevista para o programa "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (8), o artista compartilhou as expectativas para a premiação. “Eu estou com muita esperança de que 'O Agente Secreto’, na categoria de Melhor Filme Internacional, tenha uma boa chance”, relatou.

Segundo ele, a intensa campanha de promoção no filme pelo mundo, que contou com entrevistas em Talk Shows, jantares e exibições privadas, chegou ao fim.

“Agora é parar e curtir. Curtir mesmo a onda de estar indicado a um prêmio desse tipo e participar de um momento tão importante para o cinema brasileiro”, disse.

Indicações de O Agente Secreto em premiações

Desde a estreia do filme no Festival de Cannes, em maio de 2025, já se passaram quase 300 dias. De lá para cá, “O Agente Secreto” já venceu mais de 55 prêmios pelo mundo, incluindo Globo de Ouro e Crictics’ Choice Awards, famosos por serem “termômetros para o Oscar”.

Para Wagner, essa oportunidade foi essencial para mostrar aos outros países o que faz a cultura brasileira ser tão especial. “Acho que isso tem uma importância grande na geração de identidade, no entendimento do que é o Brasil, com sua complexidade, suas belezas e suas tragédias”, afirmou.

Que dia será o Oscar 2026?

A 98ª edição do Oscar ocorre no dia 15 de março em Los Angeles. Os brasileiros poderão acompanhar os vencedores nas plataformas de streaming TNT e HBO Max, além da TV Globo, com transmissão ao vivo no canal aberto.

Indicações do Brasil no Oscar 2026

"O Agente Secreto" é o filme brasileiro com maior número de indicações na história do Oscar. Ele aparece em quatro categorias na edição deste ano:

Melhor Ator, para Wagner Moura;

Melhor Filme Internacional;

Melhor Filme;

Melhor Direção de Elenco.

Além do filme de Kleber Mendonça Filho, o Brasil também está representado na categoria de Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, pelo filme "Sonhos de Trem".

Também na entrevista para o "Fantástico", Wagner Moura refletiu sobre os últimos momentos antes da premiação. "Claro que vou dar entrevistas no tapete vermelho, participar de tudo. Mas o trabalho mesmo já acabou, que era convencer as pessoas a votarem no filme. Agora é aproveitar", finalizou.

Cearenses no longa de Kleber Mendonça Filho

Além do ator, do diretor e dos produtores, parte do elenco de "O Agente Secreto" também estará em Los Angeles no domingo, incluindo os cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes.

Na trama, Geane interpreta Elisângela, uma funcionária pública que trabalha com Marcelo (Wagner Moura). Já Robério dá vida a Euclides, um delegado fora da lei que se envolve em esquemas violentos e cruza o caminho do protagonista.