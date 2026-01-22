Diário do Nordeste
Atriz cearense de ‘O Agente Secreto’ celebra indicação ao Oscar: ‘Dia especial para nós’

Geane Albuquerque, que brilhou como a personagem Elisângela, destacou momento positivo para o cinema brasileiro e se emocionou ao falar sobre a trajetória do filme.

Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
(Atualizado às 13:03)
Verso
Foto: Divulgação.

A emoção de ter seu trabalho reconhecido mundialmente tomou conta de dois cearenses nesta quinta-feira (22), após o filme "O Agente Secreto" ser indicado a quatro categorias no Oscar 2026.

Integrantes do elenco, os artistas Geane Albuquerque e Robério Diógenes já tinham muito o que celebrar, mas contam agora com motivação redobrada. Entre as indicações que o filme recebeu está uma nova categoria, "Melhor Direção de Elenco", que premia o profissional responsável pela escolha dos atores e atrizes, sendo também um reconhecimento da qualidade das atuações.

Em entrevista ao Verso, a atriz Geane Albuquerque comentou sobre o sentimento de ver seu trabalho chegar à maior premiação de cinema do mundo. A artista, que acompanhou o anúncio dos indicados em casa, na capital cearense, destacou a alegria em trabalhar com o diretor Kleber Mendonça Filho e a importância desse momento para o cinema brasileiro.

"Eu nunca vivi isso na minha vida, estar participando de um projeto tão gigantesco, com uma equipe tão talentosa, tão competente, tão magistral — e ainda, no meio disso tudo, ter esses presentes [as indicações]", comentou, emocionada. "Ao longo da trajetória do filme, da campanha do filme, com mais de 60 prêmios, hoje é um dia muito especial para todos nós", afirmou.

"Eu acredito que a gente está num lugar de muita emoção, de muita felicidade, porque a gente está trilhando, com o filme, um momento na história do Brasil de celebração do cinema, de reconhecimento desses artistas, de reconhecimento da identidade do nosso país. E isso faz com que tudo faça muito sentido nesse momento", completou.

Foto: Nayra Maria/Divulgação.

Geane também afirmou que trabalhar com Kleber "foi um presente" e elogiou o trabalho do diretor de elenco Gabriel Domingues.

"A gente sabe o quanto o trabalho desses produtores é essencial para o filme, né? A gente tá falando aí da composição do elenco, e fazer parte desse elenco faz com que eu me sinta um pouco premiada, né, indicada a esse prêmio. Então, estou muito feliz. Não tenho outra palavra, tô em êxtase mesmo", comemorou.

A trajetória artística de Geane Albuquerque começou cedo: aos 12 anos, ela começou a fazer teatro e não parou desde então. No cinema, "O Agente Secreto" foi sua primeira participação em um longa-metragem. Anteriormente, ela havia estreado em atuação de cinema em curtas do cineasta cearense Leonardo Mouramateus e, mais recentemente, participado da série cearense "Se Avexe Não".

Atualmente, a atriz se prepara para atuar em seu segundo longa-metragem e se apresenta em espetáculos da companhia de teatro da qual faz parte, a Inquieta Cia. As próximas apresentações do grupo em Fortaleza serão nos dias 29 e 30 de janeiro, no Theatro José de Alencar.

Caminho até o Oscar

Em meio ao momento de celebração pelas indicações ao Oscar, Geane conta que, apesar de "já se sentir premiada", a equipe segue firme na campanha para, agora, garantir os troféus de fato.

"Hoje é um dia de celebração, de muita alegria e estou muito feliz pelo carinho das pessoas, pela torcida de todo mundo. A gente está aqui, indicado, mas o dia 15 de março é o grande dia. A gente já se sente premiado, é inevitável,  mas a gente também quer ganhar esses prêmios", completou. "Então, a gente vai seguir para as trincheiras para ganhar esse Oscar".

Indicações de 'O Agente Secreto'

Dirigido pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" foi indicado a quatro categorias no Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco. O número de indicações se iguala ao recorde obtido pelo filme "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, no Oscar 2004.

