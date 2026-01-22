Brasileiro indicado ao Oscar fez clipes de Pabllo Vittar e BK'

Indicado ao Oscar de Melhor Fotografia no Oscar de 2026, o paulista Adolpho Veloso já trabalhou com nomes da música como Pabllo Vittar e BK'.

Na premiação cinematográfica, o brasileiro foi reconhecido pelo trabalho no filme norte-americano "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley.

Entre os créditos da carreira de Adolpho, está a direção de fotografia dos clipes das músicas "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer", do rapper BK', e "Ameianoite", parceria entre Pabllo Vittar e Gloria Groove.

Créditos anteriores no cinema do profissional incluem produções como a portuguesa "Mosquito" (2020) e a brasileira "Rodantes" (2021).

Os próximos trabalhos anunciados de Adolpho incluem "Remain", novo filme do cineasta M. Night Shyamalan, e "Queen at Sea", de Lance Hammer, que irá estrear no Festival de Berlim.

Mais indicações do Brasil ao Oscar 2026

O filme pernambucano "O Agente Secreto" foi indicado a quatro categorias no Oscar deste ano: Melhor Filme; Melhor Filme Internacional; Melhor Ator, para Wagner Moura; e Melhor Direção de Elenco.

As quatro indicações igualam o recorde anterior para uma produção brasileira, obtido em 2004 pelo longa "Cidade de Deus".

Sobre o filme

Baseado em obra de Denis Johnson, "Sonhos de Trem" acompanha Robert Grainer, um homem comum que trabalha no oeste americano no começo do século XX.

Entre trabalhos braçais e a construção de uma família, ele luta para se adaptar aos contextos coletivos e pessoais do período.

Veja o trailer