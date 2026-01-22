Oscar 2026: Wagner Moura é indicado a Melhor Ator por O Agente Secreto

Wagner Moura está oficialmente na disputa de "Melhor Ator" do Oscar 2026. O nome do baiano, estrela do filme "O Agente Secreto" (2025), consta na lista de indicados revelada nesta quinta-feira (22) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação considerada a maior da indústria cinematográfica.

Desde o ano passado, Wagner coleciona prêmios por seu papel como Marcelo no longa dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Outras indicações do Brasil no Oscar 2026

Além da indicação de "Melhor Ator", "O Agente Secreto" foi indicado em outras três categorias: de "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Direção de Elenco".

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também disputa uma estatueta na categoria de "Melhor Fotografia", por "Sonhos de Trem", da Netflix.

Wagner Moura no Globo de Ouro

Recentemente, ele foi consagrado "Melhor Ator em Filme de Drama" na 86ª edição do Globo de Ouro, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer a categoria, e também foi reconhecido pela atuação no Festival de Cannes, no Festival Internacional de Cinema de Chicago, no Newport Beach Film Festival e no Festival de Cinema de Zurique.

O artista também foi homenageado no Astra Awards e foi indicado a "Melhor Ator" no Critics Choice Awards, mas perdeu o prêmio para Timothée Chalamet.

Veja os concorrentes da categoria de 'Melhor Ator'