Veja como foi a reação de outros atores à vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro

A vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro é assunto no País (e fora dele) desde que o nome do baiano foi anunciado em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesse domingo (11). E o momento do anúncio é um dos temas comentados em muitas redes sociais por conta da reação dos concorrentes na categoria.

Wagner disputou com os atores Joel Edgerton ("Sonhos de Trem"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de lutador: The Smashing Machine"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen: Salve-me do desconhecido") e trouxe a melhor para o Brasil.

Para além do momento histórico e das reações positivas, alguns internautas têm criado teorias sobre as reações. O nome de Oscar Isaac é um dos mais citados no X: ele reagiu elevando as sobrancelhas e olhando de forma meio confusa ao ouvir "Wagner Moura".

“Oscar Isaac, você que nunca apareça aqui em Fortaleza”, escreveu um internauta.

Mas houve quem criticasse a repercussão, defendendo que o público estaria tentando criar uma rivalidade desnecessária entre dois grandes artistas latinos.

Wagner Moura, aparentemente, não se importou com qualquer reação dos concorrentes, subiu ao palco e fez seu discurso com direito a um aceno especial a todos os brasileiros que o assistiam.

Vencedor nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, Wagner Moura reafirmou aos críticos e colegas presentes a potência do cinema brasileiro, seguindo os passos do sucesso de Fernanda Torres em 2025 na premiação.

Esta foi a primeira vez em 27 anos que o Brasil venceu na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. A última vitória havia sido com “Central do Brasil”, em 1999.

*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari.