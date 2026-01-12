'A ditadura ainda é uma ferida aberta', diz Wagner Moura no Globo de Ouro

Durante entrevista coletiva após receber o prêmio de Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro, nesse domingo (11), Wagner Moura reforçou a importância de continuar fazendo filmes sobre a Ditadura Militar.

A resposta veio após o baiano ser questionado quanto ao motivo de a indústria cinematográfica estar de olho em produções brasileiras, especialmente as que são voltadas ao período ditatorial do Brasil, vivido entre os anos de 1964 e 1985.

"A ditadura ainda é uma ferida aberta na vida brasileira. Ela aconteceu apenas 50 anos atrás. Nós recentemente tivemos, de 2018 a 2022, um presidente de extrema-direita/fascista no Brasil, que é uma manifestação física dos ecos da ditadura. Então, a ditadura militar ainda é muito presente na vida diária dos brasileiros. Então, precisamos continuar fazendo filmes sobre ela" Wagner Moura Ator

Veja também Verso Wagner Moura e elenco de 'O Agente Secreto' ganham 'santinho' de Fernanda Torres Verso Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', acompanha Globo de Ouro em Fortaleza

'Cultura e democracia andam juntas'

A pedidos de um repórter, o ator também teceu comentários sobre como o Brasil vem fazendo história em premiações de cunho cinematográfico, e disse que é um "momento muito lindo para filmes brasileiros".

Wagner destacou que "cultura e democracia andam juntas" e reforçou que os sucessos não se resumem a "O Agente Secreto" e "Ainda Estou Aqui", mas a muitas produções nacionais que vêm ganhando destaque e conquistando premiações em festivais pelo mundo.

"Depois de um período sombrio, nós temos um momento de democracia onde podemos respirar, e nós temos um governo que entende que cultura é importante para o desenvolvimento do País. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso que esteja acontecendo agora. É democracia, cultura, filmes, eles coexistem. Eles não vivem um sem o outro" Wagner Moura Ator

"O Agente Secreto", vencedor na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa no Globo de Ouro, se passa no ano de 1977, em Pernambuco, e conta a história de um professor universitário que sai de São Paulo e se muda para a capital pernambucana no período ditatorial.

Filmes premiados

Este é o segundo ano consecutivo que produções e atores brasileiros brilham no Globo de Ouro. Em 2025, a atriz Fernanda Torres fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer como Melhor Atriz de Drama na cerimônia.

E "Ainda Estou Aqui", longa-metragem que Fernanda protagonizou, venceu como Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.