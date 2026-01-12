Globo de Ouro 2026: ‘O Agente Secreto’ vence prêmio de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

O longa-metragem pernambucano “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

A conquista é a primeira para uma produção brasileira na categoria desde 1999, quando “Central do Brasil”, de Walter Salles, foi premiado.

No discurso da vitória, o cineasta saudou o público brasileiro com um "Alô, Brasil!" e agradeceu a Wagner Moura. "Que ator! Um grande ator e um grande amigo. Essa combinação é explosiva", celebrou.

Kleber Mendonça Filho dedica filme a jovens diretores

"Eu dedico esse filme a jovens diretores. Esse é um momento muito importante para fazer filmes aqui nos EUA, no Brasil", ressaltou.

"O Agente Secreto" ainda disputa no evento as categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, para Wagner Moura.

'O Agente Secreto' cotado para o Oscar 2026

O longa brasileiro vem sendo cotado ao Oscar 2026. No domingo passado (4), ele já havia vencido a categoria equivalente no Critics Choice Awards.

Este é o segundo ano consecutivo que uma produção brasileira saiu vencedora do Globo de Ouro. Em 2025, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, venceu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama, para Fernanda Torres.