'O Agente Secreto' vence como melhor filme internacional do Critics Choice Awards

O longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kléber Mendonça Filho, venceu a 31ª edição do Critics Choice Awards, que ocorre neste domingo (4).
O filme venceu na categoria de melhor filme internacional. A premiação é considerada um dos termômetros mais relevantes da temporada que culmina no Oscar.
Matéria em atualização...
