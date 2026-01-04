Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'O Agente Secreto' vence como melhor filme internacional do Critics Choice Awards

A premiação é considerada um dos termômetros para o Oscar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Wagner Moura.
Legenda: Premiação acontece neste domingo (4).
Foto: Divulgação / Vitrine Filmes.

O longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kléber Mendonça Filho, venceu a 31ª edição do Critics Choice Awards, que ocorre  neste domingo (4).

O filme venceu na categoria de melhor filme internacional. A premiação é considerada um dos termômetros mais relevantes da temporada que culmina no Oscar.

Matéria em atualização...

Assuntos Relacionados
Wagner Moura.
Verso

'O Agente Secreto' vence como melhor filme internacional do Critics Choice Awards

A premiação é considerada um dos termômetros para o Oscar.

Redação
Há 12 minutos
Capa do álbum 'Sons de Fortal - O Fino da Cidade'.
Verso

'Sons de Fortal': álbum reúne faixas inéditas de artistas da cena musical cearense

Coletânea é o primeiro lançamento do selo Iracema Sounds, do Centro Cultural Belchior, e reúne material produzido durante a primeira edição do projeto 'O Sonho e o Som'.

Ana Beatriz Caldas
04 de Janeiro de 2026
Foto de Wagner Moura em O Agente Secreto.
Verso

Saiba onde acompanhar o Critics Choice Awards, que tem brasileiros indicados

“O Agente Secreto”, Wagner Moura e diretor de fotografia Adolpho Veloso disputam prêmios.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando os cantores Rosalía e The Weeknd
Verso

Veja os shows internacionais confirmados no Brasil em 2026

Do rock ao k-pop, passando pelo pop e pela música latina, o calendário de grandes apresentações no Brasil em 2026 está movimentado.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Wagner Moura foi um dos destaques de janeiro do The Hollywood Reporter.
Verso

Wagner Moura critica pressão para perder sotaque em Hollywood

Ator falou à imprensa dos EUA sobre identidade e carreira internacional.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Uma montagem de três imagens de divulgação de filmes brasileiros: o curta 'Amarela' à esquerda, que mostra uma jovem nipobrasileira em close; no meio o longa 'O Agente Secreto', com Wagner Moura falando em um orelhão amarelo; e à direita o documentário 'Yanuni', cuja imagem mostra uma mulher indígena olhando para cima em meio à folhagem. Pequenas silhuetas da estatueta do Oscar decoram as extremidades e o centro da imagem, sugerindo uma temática de premiação cinematográfica.
Verso

Sete filmes e profissionais brasileiros que podem ser indicados ao Oscar em 2026

Brasil pode ter destaque em várias categorias na premiação mundial do cinema além do favorito “O Agente Secreto”

João Gabriel Tréz
03 de Janeiro de 2026
Foto de Wagner Moura em O Agente Secreto.
Verso

'O Agente Secreto' e Wagner Moura podem ser premiados no Critics Choice Awards, neste domingo (4)

Longa de Kleber Mendonça Filho concorre em duas categorias, e baiano disputa mais uma por papel em série estadunidense.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Diogo Nogueira, Alceu Valença, Catto, Ajuliacosta, Anitta, Chico Chico, Céu, Plastique Noir, Larissa Luz, Macy Gray, Djavan, Glue Trip, Cleiton Rasta, Cidade Negra, BK', Macy Gray e Pedro Sampaio se apresentam na Capital.
Verso

Confira agenda de shows confirmados em Fortaleza em 2026

De turnê internacional a diversos nomes de destaque da música cearense e nacional, mercado de shows promete movimentar a capital cearense no novo ano.

Ana Beatriz Caldas
01 de Janeiro de 2026
Praia de Iracema.
Verso

Multidão celebra chegada de 2026 com Seu Jorge e queima de fogos em Fortaleza; veja imagens

Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Réveillon Fortaleza 2026.
Verso

Veja onde assistir aos shows do Réveillon Fortaleza 2026 ao vivo

Noite de virada conta com nove apresentações.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagem gerada por IA que mostra uma mesa de Réveillon decorada com estrelas douradas apresenta uma tábua de frios centralizada, onde queijos, frutas e petiscos rodeiam um pequeno relógio decorativo. Balões dourados e brancos flutuam sobre a composição, que inclui taças de cristal, velas acesas e um globo espelhado sob uma iluminação quente e festiva.
Ana Karenyna

O tempo como decoração na mesa de ano novo

Inspire-se para receber o ano com a calma e o brilho que cada instante merece.

Ana Karenyna
31 de Dezembro de 2025
'Pluribus', 'Pablo e Luisão' e 'The Pitt' são alguns dos destaques da temporada.
Verso

Veja lista com 10 séries para maratonar no streaming durante o recesso

Comédias, dramas históricos, terror e outros gêneros estão entre as opções.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Mulher vestida de branco bebendo uma taça de vinho verde em um cenário de casa, com prateleiras de utensilios de cozinha.
Ana Karenyna

A arte de receber: mais presença, menos perfeição

Confira dicas para anfitrionar bem nas celebrações em casa.

Ana Karenyna
31 de Dezembro de 2025
Vicente Nery faz chuva de pétalas de rosas em encerramento de show em Messejana
Verso

Vicente Nery faz chuva de pétalas de rosas em encerramento de show em Messejana

Cantor agradeceu pelo apoio ao longo da carreira no primeiro dia do Réveillon de Fortaleza.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Vista noturna do palco principal do Réveillon 2026 em Fortaleza, com telas de LED exibindo artistas e o público reunido.
Verso

Veja fotos da 1ª noite do Réveillon Fortaleza 2026

A festa se distribui entre o Aterro da Praia de Iracema, o Polo Messejana e o Polo Conjunto Ceará.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Assista ao vivo primeiro dia do Réveillon de Fortaleza
Verso

Assista ao vivo primeiro dia do Réveillon de Fortaleza

Nomes consagrados da música como Luan Santana, Waldonys e Xand Avião animam o público em três polos na Capital.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma colagem vertical composta por três cenas de filmes diferentes, dispostas lado a lado. Cada painel destaca um personagem central em plano médio. Da esquerda para a direita, estão os filmes
Verso

Dez filmes para quem vai passar o Réveillon em casa

Lançamentos estão em diferentes plataformas e devem agradar a vários públicos.

Diego Barbosa
30 de Dezembro de 2025
Um closet moderno e bem iluminado apresenta prateleiras brancas organizadas com bolsas, chapéus e acessórios, além de araras com roupas penduradas ao fundo. A parte inferior possui diversas gavetas brancas alinhadas, e uma bancada exibe organizadores de madeira para joias e óculos.
Ana Karenyna

Organizar é também aprender a se despedir

Organização não é apenas alinhar objetos, mas escolher o que permanece.

Ana Karenyna
29 de Dezembro de 2025
Montagem de três fotos: à esquerda, uma claquete em grande escala na qual está escrito 'Empresa pública de audiovisual do Ceará'; à direita da clquete, a tela de um notebook com o site da plataforma Siará+ aberto; no 'fundo', foto de atores do filme 'O Agente Secreto' em apresentação do longa.
João Gabriel Tréz

2025 foi ano de grandes realizações para audiovisual no Ceará

Conquistas do ano vão da criação da Empresa Cearense de Audiovisual à participação de artistas cearenses em produções premiadas.

João Gabriel Tréz
29 de Dezembro de 2025
Fotos de Luan Santana, Xand Avião e Taty Girl em montagem sobre o Réveillon de Fortaleza.
Verso

Veja os horários dos shows do Réveillon de Fortaleza 2026

Três polos terão apresentações de 30 nomes da música.

Redação
29 de Dezembro de 2025