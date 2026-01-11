Wagner Moura e elenco de 'O Agente Secreto' ganham 'santinho' de Fernanda Torres
Atriz venceu o prêmio no evento em 2025 e ator está indicado em 2026.
O ator baiano Wagner Moura e membros da equipe e elenco do longa brasileiro “O Agente Secreto” receberam no tapete vermelho do Globo de Ouro “santinhos” com a imagem de Fernanda Torres.
A atriz foi premiada no evento em 2025 pelo trabalho no longa “Ainda Estou Aqui”, enquanto Wagner e “O Agente Secreto” estão entre os indicados à premiação neste ano.
O baiano disputa a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, enquanto o longa foi indicado a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.
“Acabei de receber num estande. Tá aqui no meu bolso”, afirmou o artista, mostrando o santinho, em entrevista ao Fantástico.
'Sincero agradecimento'
Wagner aproveitou para agradecer “todo mundo que tem torcido pra esse filme, se conectado, tem sentido orgulho desses artistas, da cultura brasileira, do cinema brasileiro e apoiado a gente”.
“Meu mais sincero agradecimento. Se a gente ganhar algum prêmio hoje aqui, esse prêmio é de quem tá em casa assistindo”, ressaltou.
Segundo a Folha de São Paulo, a imagem foi distribuída a Wagner, o diretor Kleber Mendonça Filho e outros atores do longa pela TNT e HBO Max, que exibem a cerimônia do Globo de Ouro.
Alice Carvalho e Gabriel Leone, que compõem o elenco de “O Agente Secreto”, também receberam o santinho.