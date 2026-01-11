Wagner Moura chega com a esposa no tapete vermelho do Globo de Ouro

O ator Wagner Moura chegou ao tapete vermelho do Globo de Ouro, em Beverly Hills, neste domingo (11). O brasileiro estava acompanhado da esposa, a artista plástica e fotógrafa Sandra Delgado.

Wagner concorre ao Globo de Ouro na categoria Melhor Ator de Drama, pelo filme "O Agente Secreto".

A premiação acontece a partir das 22h no horário de Brasília, e será transmitida pelo canal por assinatura TNT e pela TV Globo.

"O Agente Secreto" concorre ainda em Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não-inglesa.

Veja fotos:

Legenda: Premiação ocorre em Beverly Hills, California. Foto: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

Legenda: Wagner Moura concorrer ao prêmio de Melhor Ator de Drama. Foto: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.