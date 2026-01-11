Wagner Moura chega com a esposa no tapete vermelho do Globo de Ouro
Ator concorre ao prêmio de Melhor Ator de Drama.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:25)
O ator Wagner Moura chegou ao tapete vermelho do Globo de Ouro, em Beverly Hills, neste domingo (11). O brasileiro estava acompanhado da esposa, a artista plástica e fotógrafa Sandra Delgado.
Wagner concorre ao Globo de Ouro na categoria Melhor Ator de Drama, pelo filme "O Agente Secreto".
Veja também
A premiação acontece a partir das 22h no horário de Brasília, e será transmitida pelo canal por assinatura TNT e pela TV Globo.
"O Agente Secreto" concorre ainda em Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não-inglesa.
Veja fotos:
Assuntos Relacionados