Wagner Moura recebe prêmio e comemora reconhecimento de ‘O Agente Secreto’

O ator brasileiro Wagner Moura foi um dos homenageados no Astra Awards na última sexta-feira (9), em Los Angeles. A premiação, conduzida pela Hollywood Creative Alliance, concedeu ao artista o Acting Achievement Award como reconhecimento pela carreira dele na TV e no cinema.

Em agradecimento, Wagner ainda citou a importância da campanha com o longa "O Agente Secreto" nas premiações cinematográficas. O filme, inclusive, tem sido cotado para o Oscar 2026.

"Tem sido muito bonito ver um filme brasileiro receber a atenção que o nosso filme tem recebido, especialmente depois do sucesso de "Ainda estou aqui" no ano passado. Tem sido muito bonito, a gente está muito feliz", disse ele.

Além disso, ainda comentou sobre o exercício como ator e agradeceu pela repercussão de tantos papéis icônicos na carreira.

"Como atores, nós somos muito sortudos em encontrar estes personagens e habitar os mundos e podermos criar as almas destes seres humanos. Eu me sinto muito grato por ter sido dada a oportunidade de fazer isso muitas vezes na minha vida", completou.

A temporada de premiações ainda deixa muita expectativa. "O agente secreto" disputa três prêmios do Globo de Ouro neste domingo (11), nas categorias de melhor filme de drama, melhor filme em língua não inglesa e melhor ator em filme de drama, com Wagner Moura.