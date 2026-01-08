Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que é o Globo de Ouro e por que a indicação brasileira importa?

Prêmio existe desde 1944, teve perfil recentemente renovado e firmou-se relevante holofote até o Oscar.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 14:16)
Verso
O troféu dourado do Golden Globes aparece em destaque, exibindo o globo terrestre envolto por uma fita de película cinematográfica sobre uma base metálica. O fundo é composto por uma parede preta com os logotipos da premiação e da Dick Clark Productions aplicados em cor dourada.
Legenda: Criado em 1944, Globo de Ouro é palco de visibilidade para produções no caminho até o Oscar.
Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Uma premiação concedida anualmente por um grupo de profissionais de imprensa de todo o mundo em reconhecimento aos melhores filmes e produções de TV do ano anterior. Em resumo, o Globo de Ouro — cuja primeira edição data de 1944 — pode ser apresentado assim.

A descrição, no entanto, não dá conta das várias famas do prêmio — que vão de ser um dos mais animados da temporada às controvérsias recentes por falta de diversidade no corpo de votantes, por exemplo. Em 2026, o evento chega à 83ª edição neste domingo, 11, com exibição a partir de 21 horas na TV Globo, TNT e HBO Max.

Nos últimos cinco anos, no entanto, o Globo de Ouro passou por uma renovação de perfil acentuada, tornando-se mais diverso, ainda mais internacional e com mais personalidade própria — o que ajudou a lançar holofotes em obras que acabaram chegando mais fortes ao Oscar, caso do próprio brasileiro “Ainda Estou Aqui”.

“Ele abre a temporada de premiação dos Estados Unidos. Ainda que tenha um histórico de personalidade intensa e com resultados um tanto diferentes do restante das premiações, é uma espécie de largada”.

Quem explica é a jornalista, pesquisadora e crítica de cinema baiana Enoe Lopes Pontes, que também é votante do Globo de Ouro desde 2022, ano em que a premiação alargou o corpo de membros para diversificá-lo. 

“Com a entrada dos votantes internacionais, há uma maior pluralidade de vozes e de tipo de cinema também, de tipo de série”, destaca. Na edição de 2026, 477 jornalistas de todo o mundo participam da votação do prêmio, sendo 38 deles do Brasil.

A jornalista Enoe Lopes Pontes sorri frontalmente para a câmera, exibindo cabelos castanhos ondulados e uma blusa estampada em tons de amarelo e preto. O fundo é cinza, neutro e minimalista.
Legenda: A baiana Enoe Lopes Pontes é votante do Globo de Ouro desde 2022.
Foto: Reprodução / Globo de Ouro.

Para comparação, até ocorrer o aumento do número de votantes, eram cerca de 90 os profissionais que votavam para decidir os vencedores, todos membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês). A instituição foi responsável pela realização da premiação até 2023.

Holofotes para mais atores e atrizes

Apesar da bem-vinda abertura, o “formato” da premiação segue o mesmo desde pelo menos os anos 1950. Foi em 1951, por exemplo, que ficou estabelecido que o Globo de Ouro dividiria as principais categorias em duas, uma voltada a produções de drama e outra de comédia e/ou musical.

A divisão permite até hoje que mais filmes, séries e intérpretes sejam reconhecidos pelos trabalhos. Desde 2024, cada categoria de atuação indica seis artistas

Veja também

teaser image
Verso

'O Agente Secreto' e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro 2026; veja lista

teaser image
Verso

Sete filmes e profissionais brasileiros que podem ser indicados ao Oscar em 2026

Só nas referentes ao cinema, há categorias de ator e atriz de comédia/musical, de drama, ator e atriz coadjuvantes. O total é de 36 indicados. Em comparação, o Oscar possui quatro categorias de atuação e indica cinco pessoas em cada, totalizando 20 indicados.

Essa amplitude, historicamente, fazia com que o Globo de Ouro indicasse nomes alheios ao debate da temporada de premiações, muitas vezes em ação vista e criticada como uma forma de garantir a presença de mais estrelas na cerimônia. Com a renovação do perfil de votantes, porém, esse número maior passou a ser encarado positivamente como forma de visibilizar artistas e filmes na temporada.

“Ainda Estou Aqui” e “O Agente Secreto”

O evento, como aponta Enoe, “sempre foi uma premiação de muita personalidade, com algumas divergências em relação ao Oscar”. Após a reformulação, a cerimônia aumentou a “sintonia” em relação ao principal prêmio da indústria, não exatamente prevendo vencedores, mas justamente ao trazer a citada visibilidade a nomes como, por exemplo, o de Fernanda Torres.

A atuação dela no drama “Ainda Estou Aqui” já era elogiada, mas foi com a vitória na categoria de Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro de 2025 que a brasileira encontrou holofotes que a fortaleceram para chegar na indicação ao Oscar.

Fernanda Torres sorri com entusiasmo enquanto segura o troféu do Globo de Ouro com as duas mãos à frente de um painel de patrocinadores. Ela usa um vestido preto de gola alta e acessórios prateados, em uma composição que destaca sua expressão de celebração e vitória.
Legenda: Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro em 2025, o que garantiu visibilidade e força para chegar até a indicação ao Oscar.
Foto: Robyn Beck/AFP.

O longa de Walter Salles não saiu vencedor da categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, mas a vitória de Fernanda ajudou a produção a receber mais visibilidade. O resultado foram indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, na qual saiu vitoriosa.

Em 2026, o Brasil figura novamente na lista de indicações, dessa vez com “O Agente Secreto”. A obra de Kleber Mendonça Filho foi reconhecida nas categorias de Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator de Drama, para Wagner Moura.

A importância da presença brasileira no Globo de Ouro

“A indicação ao Globo de Ouro desenha um horizonte particularmente promissor em direção ao Oscar. Ela sinaliza uma aceitação relevante não apenas por parte da crítica, mas também da indústria estadunidense, que tem papel central na dinâmica da temporada de prêmios”, aponta Rachel do Valle.

Diretora de Programas do Projeto Paradiso, instituição filantrópica de apoio ao audiovisual brasileiro e que investe especialmente na internacionalização da produção nacional, ela destaca que “esse reconhecimento inicial é estratégico para a construção de uma campanha mais longa e sólida, ampliando as chances de o filme se manter em evidência” até o Oscar.

Rachel do Valle sorri usando um vestido preto e um colar de miçangas azul-turquesa de destaque, com a mão no bolso. A mulher possui cabelos curtos e cacheados, posando em um plano médio contra um fundo marrom neutro.
Legenda: Diretora de Programas do Projeto Paradiso, Rachel do Valle aponta que "a indicação ao Globo de Ouro desenha um horizonte particularmente promissor em direção ao Oscar" para "O Agente Secreto".

Para Rachel, a presença brasileira no evento é importante por revelar um “espaço contínuo, e não episódico” ocupado por produções do País. Ela cita, inclusive, que o movimento não é isolado, lembrando o destaque do longa “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, um dos vencedores do Festival de Berlim de 2025.

O que a especialista observa é “um conjunto de obras que vêm projetando o Brasil de maneira consistente nos principais festivais e premiações do mundo”. “Esse acúmulo de visibilidade desperta interesse continuado pela cinematografia brasileira, fortalecendo tanto sua influência cultural quanto seu potencial comercial”, aponta.

“Indicações e prêmios em eventos como o Globo de Ouro funcionam como selos de validação que ampliam a confiança de agentes, distribuidores e exibidores, facilitando acordos e abrindo novas janelas de circulação”
Rachel do Valle
diretora de Programas do Projeto Paradiso

Em diálogo, Enoe Lopes Pontes argumenta que a presença brasileira em prêmios e festivais internacionais “pode convocar a presença de empresários e figuras grandes do mercado que podem passar a contribuir financeiramente para nossa indústria”. 

O aspecto econômico é destacado pela crítica e votante do Globo de Ouro inclusive no que diz respeito ao fortalecimento dos investimentos no setor audiovisual. “Quando a gente tem visibilidade isso se traduz em dinheiro e aí sim as grandes potências dos grandes setores econômicos políticos e sociais abrem as portas um pouco mais para o investimento na cultura e na arte do país”, relaciona.

“O que uma indicação de um prêmio ou um prêmio podem fazer é aumentar a vontade dos grandes setores políticos e econômicos a investirem. Abre-se uma cancela. Então, a premiação pode trazer dinheiro para o cinema brasileiro e aumentar ainda mais a visibilidade do audiovisual nacional, porque o que o Brasil faz com o dinheiro que tem — com pouco dinheiro que tem — ninguém faria”, defende Enoe.

83º Globo de Ouro

  • Quando: domingo, 11, a partir de 21 horas
  • Onde: exibição na TV Globo, na TNT e na HBO Max
Assuntos Relacionados
O troféu dourado do Golden Globes aparece em destaque, exibindo o globo terrestre envolto por uma fita de película cinematográfica sobre uma base metálica. O fundo é composto por uma parede preta com os logotipos da premiação e da Dick Clark Productions aplicados em cor dourada.
Verso

O que é o Globo de Ouro e por que a indicação brasileira importa?

Prêmio existe desde 1944, teve perfil recentemente renovado e firmou-se relevante holofote até o Oscar.

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Na imagem, cinco pessoas — três mulheres e dois homens — estão posicionadas em pé em um palco ou estúdio escuro, olhando fixamente para a frente com expressões sérias e solenes. Eles estão dispostos em uma formação levemente triangular sob uma luz de foco vinda de cima. À esquerda, um homem veste uma regata bege; no centro, uma mulher com cabelos cacheados usa uma blusa cinza; à direita, uma mulher com cabelos curtos e tatuagens nos braços veste um macacão cinza. Ao fundo, os outros dois integrantes completam o grupo. O chão possui marcações com fitas zebradas amarelas e pretas.
Verso

Fortaleza tem programação teatral aquecida nas férias; conheça espetáculos

Apresentações acontecem em alguns dos principais equipamentos da cidade, muitos de forma gratuita ou a preço acessível.

Diego Barbosa
08 de Janeiro de 2026
Folia carnavalesca começa neste fim de semana.
Verso

Pré-Carnaval começa a animar Fortaleza neste fim de semana; veja roteiro de festas

Atrações gratuitas e pagas celebram a chegada da folia com animação e foco em diversos ritmos, do samba ao funk.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem do Wagner Moura, de O Agente Secreto, para matéria sobre lista de indicados do The Actor Awards.
Verso

Wagner Moura, com 'O Agente Secreto', fica fora de lista do The Actor Awards

Premiação é um dos indicadores para o Oscar.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Mulher segurando um livro sob meia luz.
Verso

Quer ler mais em 2026? Confira dicas para desenvolver o hábito da leitura

Entre as dicas estão clubes de leitura, escolhas alinhadas ao interesse pessoal e não se comparar com outros leitores.

Nathália Paula Braga*
07 de Janeiro de 2026
Na imagem, dois atores em cena no palco, recriando a icônica pose do filme Titanic. À frente, uma mulher com uma peruca volumosa de fios vermelhos intensos e um vestido azul escuro, com os braços abertos e uma expressão de empolgação. Atrás dela, um homem com peruca loira e casaco marrom a segura pela cintura, também com a boca aberta em um semblante alegre ou de canto. O fundo é composto por cortinas em tons de azul e iluminação cênica focada nos personagens.
Verso

Temporada Cearense de Comédias exibe sete peças de teatro para você rir em Fortaleza

Exibições no Teatro da Praia celebram 20 anos de projeto de valorização do teatro cearense.

Diego Barbosa
07 de Janeiro de 2026
Brigitte Bardot e o marido Bernard d'Ormale.
Verso

Viúvo revela causa da morte de Brigitte Bardot

Bernard d'Ormale relatou que a atriz apresentava expressão serena no momento da despedida.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma fotografia colorida de um casal de idosos, Edilton e Francisca, caminhando radiantes pelo corredor central de uma igreja após a cerimônia de casamento. A noiva, à esquerda, usa um vestido branco com detalhes em renda, véu e segura um buquê de flores brancas. O noivo, à direita, veste um terno cinza claro com colete e gravata prateada, usa óculos de armação escura e sorri com os braços levemente abertos. Eles caminham sobre um tapete vermelho enquanto convidados, posicionados em ambos os lados, sorriem e seguram sacolas de papel pardo (provavelmente contendo pétalas ou lembranças). Pétalas de rosas vermelhas são vistas caindo no ar ao redor do casal. O interior da igreja possui teto de madeira clara, iluminação embutida e paredes com detalhes vazados.
Diego Barbosa

Idosos realizam sonho de casar na igreja após 50 anos de união no civil

Seu Edilton e dona Francisca conheceram-se na escola e nunca mais se largaram.

Diego Barbosa
06 de Janeiro de 2026
Na imagem, fotografia colorida em plano médio capturando a alegria de foliões em um bloco de Carnaval de rua. No centro, uma mulher de cabelos curtos e escuros sorri abertamente com os olhos fechados, vestindo uma roupa estampada e colares coloridos. Ao seu redor, outras pessoas dançam e celebram, incluindo uma mulher à direita com adereço de cabeça e blusa verde de franjas, e outra à esquerda com um arco de estrelas douradas e ombro tatuado. O ambiente é ensolarado, arborizado e transmite uma atmosfera de festa e descontração.
Verso

Fortaleza terá 25 palcos no Ciclo Carnavalesco 2026, entre Pré e Carnaval

BaianaSystem divulgou agenda com show em Fortaleza no Ciclo Carnavalesco.

Diego Barbosa
06 de Janeiro de 2026
Dois artistas se apresentam em um palco envolto por luzes e fumaça. Um deles veste uma roupa longa preta com detalhes brancos, enquanto o outro usa camiseta branca, boné claro e calça jeans rasgada, movimentando-se de forma enérgica.
Verso

BaianaSystem será atração do Pré-Carnaval de Fortaleza, diz Billboard Brasil

Atrações do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza ainda não foram confirmadas pela Prefeitura.

Mylena Gadelha
06 de Janeiro de 2026
Imagem de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no Critics Choice Awards.
Verso

Kleber Mendonça Filho se pronuncia após polêmica com prêmio no Critics Choice Awards

Diretor de "O Agente Secreto" lamenta entrega de prêmio no tapete vermelho.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Cena do filme O Agente Secreto.
Verso

'O Agente Secreto' avança para próxima fase na disputa por indicação ao Oscar 2026

O filme é dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

Redação
05 de Janeiro de 2026
O ator Wagner Moura e o cineasta Kleber Mendonça Filho posam no palco do Critics Choice Awards, com Kleber segurando um envelope enquanto Wagner sorri ao seu lado. Ambos vestem ternos pretos elegantes em uma composição solene sobre um fundo avermelhado e azulado com luzes desfocadas.
João Gabriel Tréz

Maneira de premiar 'O Agente Secreto' vai além de 'gafe' ou 'desatenção'

Longa brasileiro saiu vencedor do Critics Choice Awards, mas não teve momento de celebração no palco.

João Gabriel Tréz
05 de Janeiro de 2026
Wagner Moura à esquerda e Klebler Mendonça Filho à direita.
Verso

Wagner Moura ironiza categoria de 'Melhor Filme Internacional' no Critics Choice Awards

O ator apresentou a principal categoria da noite ao lado do diretor Klebler Mendonça Filho.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Jimmy Kimmel, o apresentador de talk show, sorrindo e sentado em sua mesa, com um cenário noturno de arranha-céus ao fundo.
Verso

Jimmy Kimmel ironiza e 'agradece' Trump em premiação

Apresentador venceu categoria no Critics Choice Awards.

Redação
05 de Janeiro de 2026
ator Timothée Chalamet levantando o troféu do prêmio de melhor ator por Marty Supreme, no Critics Choice Awards. ele fala ao microfone.
Verso

Timothée Chalamet leva prêmio de melhor ator no Critics Choice Awards

Ator desbancou o brasileiro Wagner Moura, que concorria na mesma categoria.

AFP e Redação
05 de Janeiro de 2026
Wagner Moura.
Verso

'O Agente Secreto' vence como melhor filme internacional do Critics Choice Awards

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também foi premiado.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Capa do álbum 'Sons de Fortal - O Fino da Cidade'.
Verso

'Sons de Fortal': álbum reúne faixas inéditas de artistas da cena musical cearense

Coletânea é o primeiro lançamento do selo Iracema Sounds, do Centro Cultural Belchior, e reúne material produzido durante a primeira edição do projeto 'O Sonho e o Som'.

Ana Beatriz Caldas
04 de Janeiro de 2026
Foto de Wagner Moura em O Agente Secreto.
Verso

Saiba onde acompanhar o Critics Choice Awards, que tem brasileiros indicados

“O Agente Secreto”, Wagner Moura e diretor de fotografia Adolpho Veloso disputam prêmios.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando os cantores Rosalía e The Weeknd
Verso

Veja os shows internacionais confirmados no Brasil em 2026

Do rock ao k-pop, passando pelo pop e pela música latina, o calendário de grandes apresentações no Brasil em 2026 está movimentado.

Redação
03 de Janeiro de 2026