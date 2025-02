Filme brasileiro “O Último Azul” ganha Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim

O longa brasileiro “O Último Azul” venceu o Urso de Prata de Grande Prêmio do Júri do Festival de Berlim de 2025, equivalente ao segundo lugar do evento. O anúncio dos premiados ocorreu na tarde deste sábado (22).

Protagonizado por Denise Weinberg e com Rodrigo Santoro no elenco, o filme tem roteiro e direção do pernambucano Gabriel Mascaro.

Com elementos de ficção científica e fantasia, “O Último Azul” se passa na Amazônia, num Brasil quase distópico, no qual idosos são isolados pelo governo.

A trama acompanha Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos que embarca em uma aventura para realizar um último desejo antes de ser exilada compulsoriamente.

Legenda: 'O Último Azul' mostra um Brasil quase distópico no qual idosos são transferidos pelo governo para uma isolada colônia habitacional Foto: Guilhermo Garza / Divulgação

A obra foi escolhida como a segunda melhor do evento pelo júri oficial, que neste ano foi presidido pelo cineasta estadunidense Todd Haynes (de “Carol” e “Segredos de um Escândalo”).

“O Último Azul” tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros ainda neste ano, com distribuição da Vitrine Filmes.

Mais prêmios para “O Último Azul”

Além do Grande Prêmio do Júri, a produção brasileira conquistou duas vitórias de júris paralelos. A obra foi ganhadora do Prêmio do Júri Ecumênico, concedido a filmes que sensibilizem espectadores por temática espiritual, humana ou social.

Na justificativa do júri, a “aventura (de Tereza) alerta para os perigos da exclusão nas nossas sociedades modernas e promove a esperança de encontrar uma saída”.

O longa também venceu o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost, concedido por leitores do jornal. Segundo a justificativa, o longa é “uma joia de esperança” e “aborda a idade, a liberdade, a autodeterminação e amizade em um mundo distópico e hostil de um jeito alegre e colorido”.

Mais prêmios para o Brasil

O documentário híbrido “Hora do Recreio”, da cineasta Lucia Murat recebeu Menção Especial do Júri Jovem da Mostra Generation 14 plus no Festival de Berlim.

A obra trata da educação pública no Brasil sob a perspectiva de alunos dos ensinos fundamental e médio. O júri afirmou que o longa é uma “jornada emocional” que “oferece uma visão esperançosa e inspiradora para o futuro”.

Confira os principais vencedores do 75º Festival de Berlim