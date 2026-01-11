Globo de Ouro 2026: saiba onde assistir ao vivo à premiação
O filme "O Agente Secreto" concorre em três categorias, incluindo a de Melhor Filme em Drama.
O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, é o representante do Brasil no Globo de Ouro de 2026. A transmissão ocorrerá neste domingo (11), a partir das 21h30 (horário de Brasília), podendo ser acompanhada, no Brasil, pela TNT, pelo streaming Max e pela TV Globo, após o Fantástico.
Na premiação, a produção com Wagner Moura concorre nas categorias de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, Melhor Filme em Drama e Melhor Ator em Drama.
A cerimônia de premiação do Globo de Ouro será realizada no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Veja também
Filme 'O Agente Secreto'
Seguindo os passos do que aconteceu com o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, a produção "O Agente Secreto" é uma das apostas deste ano. O filme venceu na categoria de Melhor Filme Internacional na 31ª edição do Critics Choice Awards.
O longa se passa em Recife, no ano de 1977, sendo um thriller político. A história mostra o personagem Marcelo, vivido por Moura, um foragido que volta à cidade pernambucana em busca de reencontrar o filho.
"O Agente Secreto" também recebeu previsões positivas da revista Variety para o Oscar de 2026 e, segundo a publicação, pode receber indicações nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho).
Indicados ao Globo de Ouro 2026
Melhor Filme - Drama
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- "O agente secreto"
- “Valor sentimental”
- "Foi apenas um acidente"
- “Pecadores”
Melhor Ator - Drama
- Wagner Moura, "O agente secreto"
- Joel Edgerton, "Sonhos de trem"
- Michael B. Jordan, "Pecadores"
- Oscar Isaac, “Frankenstein”
- Dwayne Johnson, “Coração de lutador: The Smashing Machine”
- Jeremy Allen White, "Springsteen: Salve-me do desconhecido"
Melhor Atriz - Drama
- Jessie Buckley, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
- Renate Reinsve, "Valor sentimental"
- Jennifer Lawrence, "Morra, amor"
- Julia Roberts, “Depois da caçada”
- Tessa Thompson, “Hedda”
- Eva Victor, "Sorry, baby"
Melhor Filme - Comédia ou Musical
- “Bugonia”
- “Nouvelle Vague”
- "Blue Moon"
- “Marty Supreme”
- “Uma batalha após a outra”
- "No other choice"
Melhor Ator - Comédia ou Musical
- Timothee Chalamet, "Marty Supreme"
- Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
- Ethan Hawke, "Blue moon"
- George Clooney, “Jay Kelly”
- Jesse Plemons, "Bugonia"
- Lee Byung Hun, “No Other Choice”
Melhor Atriz - Comédia ou Musical
- Chase Infiniti, “Uma batalha após a outra”
- Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"
- Amanda Seyfried, "The testament of Ann Lee"
- Emma Stone, "Bugonia"
- Cynthia Erivo, “Wicked: Parte 2”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um sonho a dois”
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
- Jacob Elordi, "Frankenstein"
- Paul Mescal, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
- Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
- Adam Sandler, "Jay Kelly"
- Stellan Skarsgard, "Valor sentimental"
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning, "Valor sentimental"
- Emily Blunt, “Coração de lutador: The Smashing Machine”
- Ariana Grande, "Wicked: Parte 2"
- Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental"
- Amy Madigan, "A hora do mal"
- Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
- Ryan Coogler, "Pecadores"
- Guillermo Del Toro, "Frankenstein"
- Jafar Panahi, “Foi apenas um acidente”
- Joachim Trier, "Valor sentimental"
- Chloe Zhao, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
Melhor Roteiro
- Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
- Ronald Bronstein, Josh Safdie, "Marty Supreme"
- Ryan Coogler, "Pecadores"
- Jafar Panahi, “Foi apenas um acidente”
- Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
- Eskil Vogt, Joachim Trier, "Valor sentimental"
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa
- "Foi apenas um acidente"
- "No other choice"
- "O agente secreto"
- "Valor sentimental"
- "A voz de Hind Rajab"
- "Sirāt"
Melhor Animação
- “Arco”
- “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito”
- “Elio”
- “Guerreiras do K-Pop”
- “Little Amélie or the Character of Rain”
- “Zootopia 2”
Melhor Trilha Sonora Original
- Hans Zimmer, "F1"
- Alexandre Desplat, "Frankenstein"
- Max Richter, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
- Jonny Greenwood, “Uma batalha após a outra”
- Ludwig Göransson, "Pecadores"
- Kangding Ray, "Sirāt"
Melhor Canção Original
- "Dream as One" – Miley Cyrus, Simon Franglen, Mark Ronson e Andrew Wyatt, "Avatar: Fogo & cinzas"
- “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy, "Guerreiras do K-Pop"
- “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson, "Pecadores"
- “No place like home” – Stephen Schwartz, "Wicked: Parte 2"
- “Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner, "Sonhos de trem"
- “The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz, "Wicked: Parte 2"
Conquista Cinematográfica e de Bilheteria
- “Avatar: Fogo & cinzas”
- “F1”
- “Guerreiras do K-Pop”
- "Missão: Impossível 8"
- “Pecadores”
- “Superman”
- “A hora do mal”
- “Wicked: Parte 2”
- "Zootopia 2"
Melhor Série - Drama
- “The Diplomat”
- “The Pitt”
- “Pluribus”
- “Ruptura”
- “Slow horses”
- "The White Lotus"
Melhor Ator - Série de Drama
- Sterling K. Brown, "Paradise"
- Diego Luna, "Andor"
- Gary Oldman, "Slow horses"
- Mark Ruffalo, "Task"
- Adam Scott, "Ruptura"
- Noah Wyle, "The Pitt"
Melhor Atriz - Série de Drama
- Kathy Bates, "Matlock"
- Helen Mirren, "Mobland"
- Britt Lower, "Ruptura"
- Bella Ramsey, "The Last of Us"
- Keri Russell, "A diplomata"
- Rhea Seehorn, "Pluribus"
Melhor Série - Comédia ou Musical
- "Abbott elementary"
- "O urso"
- "Hacks"
- "Ninguém quer"
- "Only murders in the building"
- "O estúdio"
Melhor Ator - Série de Comédia ou Musical
- Adam Brody, "Ninguém quer"
- Steve Martin, "Only Murders in the Building"
- Martin Short, "Only Murders in the Building"
- Seth Rogen, "O estúdio"
- Jeremy Allen White, "O urso"
- Glen Powell, "Chad Powers"
Melhor Atriz - Série de Comédia ou Musical
- Kristen Bell, "Ninguém quer"
- Ayo Edebiri, "O urso"
- Selena Gomez, "Only Murders in the Building"
- Natasha Lyonne, "Poker face"
- Jenna Ortega, "Wandinha"
- Jean Smart, "Hacks"
Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme
- "Adolescência"
- "All Her Fault"
- "O Monstro em Mim"
- "Black Mirror"
- "Morrendo por Sexo"
- "A Namorada Ideal"
Melhor Ator em Minissérie, Antologia ou Telefilme
- Jacob Elordi, "O Caminho Estreito para os Confins do Norte"
- Paul Giamatti, "Black Mirror"
- Stephen Graham, "Adolescência"
- Charlie Hunnam, "Monstro: A História de Ed Gein"
- Jude Law, "Black Rabbit"
- Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"
Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Telefilme
- Claire Danes, "O monstro em mim"
- Rashida Jones, "Black Mirror"
- Amanda Seyfried, "Long bright river"
- Sarah Snook, "All her fault"
- Michelle Williams, "Dying for sex"
- Robin Wright, "The girlfriends"
Melhor Ator Coadjuvante - Série
- Owen Cooper, "Adolescência"
- Billy Crudup, "The morning show"
- Walton Goggins, "The White Lotus"
- Jason Isaacs, "The White Lotus"
- Tramell Tillman, "Ruptura"
- Ashley Walters, "Adolescência"
Melhor Atriz Coadjuvante - Série
- Carrie Coon, "The White Lotus"
- Erin Doherty, "Adolescência"
- Hannah Einbinder, "Hacks"
- Catherine O'Hara, "O estúdio"
- Parker Posey, "The White Lotus"
- Aimee Lou Wood, "The White Lotus"
Melhor Stand-Up
- Bill Maher
- Brett Goldstein
- Kevin Hart
- Kumail Nanjiani
- Ricky Gervais
- Sarah Silverman
Melhor Podcast
- “Call Her Daddy“
- “Armchair Expert with Dax Shepard”
- “Good Hang with Amy Poehler”
- “SmartLess”
- “The Mel Robbins Podcast“
- "Up First from NPR"