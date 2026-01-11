Diário do Nordeste
Globo de Ouro 2026: saiba onde assistir ao vivo à premiação

O filme "O Agente Secreto" concorre em três categorias, incluindo a de Melhor Filme em Drama.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Imagem de divulgação do Globo de Ouro 2026,
Legenda: O filme "O Agente Secreto" e o ator Wagner Moura estão indicados no Globo de Ouro deste ano.
Foto: Shutterstock/Rokas Tenys.

O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, é o representante do Brasil no Globo de Ouro de 2026. A transmissão ocorrerá neste domingo (11), a partir das 21h30 (horário de Brasília), podendo ser acompanhada, no Brasil, pela TNT, pelo streaming Max e pela TV Globo, após o Fantástico.

Na premiação, a produção com Wagner Moura concorre nas categorias de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, Melhor Filme em Drama e Melhor Ator em Drama.

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro será realizada no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Filme 'O Agente Secreto'

Seguindo os passos do que aconteceu com o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, a produção "O Agente Secreto" é uma das apostas deste ano. O filme venceu na categoria de Melhor Filme Internacional na 31ª edição do Critics Choice Awards.

O longa se passa em Recife, no ano de 1977, sendo um thriller político. A história mostra o personagem Marcelo, vivido por Moura, um foragido que volta à cidade pernambucana em busca de reencontrar o filho.

"O Agente Secreto" também recebeu previsões positivas da revista Variety para o Oscar de 2026 e, segundo a publicação, pode receber indicações nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho).

Indicados ao Globo de Ouro 2026

Melhor Filme - Drama

  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • "O agente secreto"
  • “Valor sentimental”
  • "Foi apenas um acidente"
  • “Pecadores”

Melhor Ator - Drama

  • Wagner Moura, "O agente secreto"
  • Joel Edgerton, "Sonhos de trem"
  • Michael B. Jordan, "Pecadores"
  • Oscar Isaac, “Frankenstein”
  • Dwayne Johnson, “Coração de lutador: The Smashing Machine”
  • Jeremy Allen White, "Springsteen: Salve-me do desconhecido"

Melhor Atriz - Drama

  • Jessie Buckley, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
  • Renate Reinsve, "Valor sentimental"
  • Jennifer Lawrence, "Morra, amor"
  • Julia Roberts, “Depois da caçada”
  • Tessa Thompson, “Hedda”
  • Eva Victor, "Sorry, baby"

Melhor Filme - Comédia ou Musical

  • “Bugonia”
  • “Nouvelle Vague”
  • "Blue Moon"
  • “Marty Supreme”
  • “Uma batalha após a outra”
  • "No other choice"

Melhor Ator - Comédia ou Musical

  • Timothee Chalamet, "Marty Supreme"
  • Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
  • Ethan Hawke, "Blue moon"
  • George Clooney, “Jay Kelly”
  • Jesse Plemons, "Bugonia"
  • Lee Byung Hun, “No Other Choice”

Melhor Atriz - Comédia ou Musical

  • Chase Infiniti, “Uma batalha após a outra”
  • Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"
  • Amanda Seyfried, "The testament of Ann Lee"
  • Emma Stone, "Bugonia"
  • Cynthia Erivo, “Wicked: Parte 2”
  • Kate Hudson, “Song Sung Blue: Um sonho a dois”

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio Del Toro, “Uma batalha após a outra”
  • Jacob Elordi, "Frankenstein"
  • Paul Mescal, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
  • Sean Penn, “Uma batalha após a outra”
  • Adam Sandler, "Jay Kelly"
  • Stellan Skarsgard, "Valor sentimental"

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning, "Valor sentimental"
  • Emily Blunt, “Coração de lutador: The Smashing Machine”
  • Ariana Grande, "Wicked: Parte 2"
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental"
  • Amy Madigan, "A hora do mal"
  • Teyana Taylor, “Uma batalha após a outra”

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
  • Ryan Coogler, "Pecadores"
  • Guillermo Del Toro, "Frankenstein"
  • Jafar Panahi, “Foi apenas um acidente”
  • Joachim Trier, "Valor sentimental"
  • Chloe Zhao, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"

Melhor Roteiro

  • Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra”
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie, "Marty Supreme"
  • Ryan Coogler, "Pecadores"
  • Jafar Panahi, “Foi apenas um acidente”
  • Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
  • Eskil Vogt, Joachim Trier, "Valor sentimental"

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

  • "Foi apenas um acidente"
  • "No other choice"
  • "O agente secreto"
  • "Valor sentimental"
  • "A voz de Hind Rajab"
  • "Sirāt"

Melhor Animação

  • “Arco”
  • “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito”
  • “Elio”
  • “Guerreiras do K-Pop”
  • “Little Amélie or the Character of Rain”
  • “Zootopia 2”

Melhor Trilha Sonora Original

  • Hans Zimmer, "F1"
  • Alexandre Desplat, "Frankenstein"
  • Max Richter, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
  • Jonny Greenwood, “Uma batalha após a outra”
  • Ludwig Göransson, "Pecadores"
  • Kangding Ray, "Sirāt"

Melhor Canção Original

  • "Dream as One" – Miley Cyrus, Simon Franglen, Mark Ronson e Andrew Wyatt, "Avatar: Fogo & cinzas"
  • “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy, "Guerreiras do K-Pop"
  • “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson, "Pecadores"
  • “No place like home” – Stephen Schwartz, "Wicked: Parte 2"
  • “Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner, "Sonhos de trem"
  • “The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz, "Wicked: Parte 2"

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

  • “Avatar: Fogo & cinzas”
  • “F1”
  • “Guerreiras do K-Pop”
  • "Missão: Impossível 8"
  • “Pecadores”
  • “Superman”
  • “A hora do mal”
  • “Wicked: Parte 2”
  • "Zootopia 2"

Melhor Série - Drama

  • “The Diplomat”
  • “The Pitt”
  • “Pluribus”
  • “Ruptura”
  • “Slow horses”
  • "The White Lotus"

Melhor Ator - Série de Drama

  • Sterling K. Brown, "Paradise"
  • Diego Luna, "Andor"
  • Gary Oldman, "Slow horses"
  • Mark Ruffalo, "Task"
  • Adam Scott, "Ruptura"
  • Noah Wyle, "The Pitt"

Melhor Atriz - Série de Drama

  • Kathy Bates, "Matlock"
  • Helen Mirren, "Mobland"
  • Britt Lower, "Ruptura"
  • Bella Ramsey, "The Last of Us"
  • Keri Russell, "A diplomata"
  • Rhea Seehorn, "Pluribus"

Melhor Série - Comédia ou Musical

  • "Abbott elementary"
  • "O urso"
  • "Hacks"
  • "Ninguém quer"
  • "Only murders in the building"
  • "O estúdio"

Melhor Ator - Série de Comédia ou Musical

  • Adam Brody, "Ninguém quer"
  • Steve Martin, "Only Murders in the Building"
  • Martin Short, "Only Murders in the Building"
  • Seth Rogen, "O estúdio"
  • Jeremy Allen White, "O urso"
  • Glen Powell, "Chad Powers"

Melhor Atriz - Série de Comédia ou Musical

  • Kristen Bell, "Ninguém quer"
  • Ayo Edebiri, "O urso"
  • Selena Gomez, "Only Murders in the Building"
  • Natasha Lyonne, "Poker face"
  • Jenna Ortega, "Wandinha"
  • Jean Smart, "Hacks"

Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme

  • "Adolescência"
  • "All Her Fault"
  • "O Monstro em Mim"
  • "Black Mirror"
  • "Morrendo por Sexo"
  • "A Namorada Ideal"

Melhor Ator em Minissérie, Antologia ou Telefilme

  • Jacob Elordi, "O Caminho Estreito para os Confins do Norte"
  • Paul Giamatti, "Black Mirror"
  • Stephen Graham, "Adolescência"
  • Charlie Hunnam, "Monstro: A História de Ed Gein"
  • Jude Law, "Black Rabbit"
  • Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"

Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Telefilme

  • Claire Danes, "O monstro em mim"
  • Rashida Jones, "Black Mirror"
  • Amanda Seyfried, "Long bright river"
  • Sarah Snook, "All her fault"
  • Michelle Williams, "Dying for sex"
  • Robin Wright, "The girlfriends"

Melhor Ator Coadjuvante - Série

  • Owen Cooper, "Adolescência"
  • Billy Crudup, "The morning show"
  • Walton Goggins, "The White Lotus"
  • Jason Isaacs, "The White Lotus"
  • Tramell Tillman, "Ruptura"
  • Ashley Walters, "Adolescência"

Melhor Atriz Coadjuvante - Série

  • Carrie Coon, "The White Lotus"
  • Erin Doherty, "Adolescência"
  • Hannah Einbinder, "Hacks"
  • Catherine O'Hara, "O estúdio"
  • Parker Posey, "The White Lotus"
  • Aimee Lou Wood, "The White Lotus"

Melhor Stand-Up

  • Bill Maher
  • Brett Goldstein
  • Kevin Hart
  • Kumail Nanjiani
  • Ricky Gervais
  • Sarah Silverman

Melhor Podcast

  • “Call Her Daddy“
  • “Armchair Expert with Dax Shepard”
  • “Good Hang with Amy Poehler”
  • “SmartLess”
  • “The Mel Robbins Podcast“
  • "Up First from NPR"
Assuntos Relacionados
Imagem de divulgação do Globo de Ouro 2026,
Verso

Globo de Ouro 2026: saiba onde assistir ao vivo à premiação

O filme "O Agente Secreto" concorre em três categorias, incluindo a de Melhor Filme em Drama.

Redação
Há 1 hora
Wagner Moura em terno preto discursando no Astra Awards com uma estatueta na mão.
Verso

Wagner Moura recebe prêmio e comemora reconhecimento de ‘O Agente Secreto’

Ator brasileiro foi homenageado no Astra Awards, em Los Angeles.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Cenas de pessoas confinadas nas casas de vidro do BBB 26: uma moça de blusa preta discutindo com as mãos levantadas e dois homens discutindo entre si em outra câmera.
Mylena Gadelha

Participantes das casas de vidro no BBB 26 mostram que vale tudo para entrar no reality

Na disputa por uma vaga, prováveis confinados levaram a sério e não perderam tempo.

Mylena Gadelha
11 de Janeiro de 2026
Fernanda Torres sorri alegremente segurando uma estatueta do Globo de Ouro à esquerda, enquanto Wagner Moura posa seriamente com um terno amarelo vibrante à direita. Ambos estão recortados com bordas estilizadas sobre um fundo escuro repleto de logotipos de premiações e eventos de cinema, criando uma montagem festiva.
João Gabriel Tréz

Como o Globo de Ouro ajudou ‘Ainda Estou Aqui’ e pode ajudar ‘O Agente Secreto’

Premiação foi ponto de virada para a campanha de Fernanda Torres e “Ainda Estou Aqui” até o Oscar em 2025 e deve impulsionar, em 2026, o já fortalecido “O Agente Secreto”.

João Gabriel Tréz
11 de Janeiro de 2026
imagem mostra mulher gorda procurando roupas em uma loja.
Elaine Quinderé

Quem a moda escolhe vestir e quem ela deixa de fora

Como a indústria da moda transforma corpos gordos em um problema e por que isso se reflete no sumiço do plus size.

Elaine Quinderé
11 de Janeiro de 2026
Wagner Moura em filme O Agente Secreto.
Verso

Revista americana tira Wagner Moura de apostas para Melhor Ator no Oscar 2026

No entanto, brasileiro segue com favorito na categoria Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro.

Redação
10 de Janeiro de 2026
O artista Zé Tarcísio está sentado em um banco de madeira no centro de uma galeria de arte. Ao fundo, três quadros abstratos estão pendurados em uma parede branca iluminada.
Verso

Onde apreciar obras do artista cearense Zé Tarcísio em Fortaleza

Trabalhos dos 65 anos de trajetória artística de Zé Tarcísio podem ser vistos pelo público em museus e espaços culturais da capital cearense.

João Gabriel Tréz
10 de Janeiro de 2026
Milton Hatoum, homem pardo de cabelos brancos, sentado em uma cadeira de escritorio. Cenário de fundo mostra livros.
Verso

'Dança de enganos', de Milton Hatoum, encerra trilogia com as marcas da Ditadura Militar

Saga iniciou em 2017 com "A Noite da Espera", passa por "Pontos de Fuga" (2019), e concluiu em 2025.

Aila Sampaio*
10 de Janeiro de 2026
Na imagem, um quarto de casal com decoração clean e vista para o mar. A cama está arrumada com um edredom branco texturizado, travesseiros coordenados e uma cesta de palha com toalhas brancas enroladas e um pequeno vaso de planta. Ao fundo, uma porta de vidro com rede de proteção dá acesso a uma varanda, revelando prédios litorâneos e o azul do oceano sob um céu claro. A iluminação é suave, com um detalhe de fita LED embutida na cabeceira branca e cortinas translúcidas em tom de fendi.
Ana Karenyna

Morar bem não é morar perfeito

A casa como ponto de partida da transformação que a gente busca nesse novo ano.

Ana Karenyna
10 de Janeiro de 2026
Uma imagem em close-up mostra uma superfície rochosa escura e texturizada, iluminada por uma luz intensa cor de turquesa que emana de dentro das fendas. No centro, há um cartão branco retangular estilo paleta de cores com a palavra
Elaine Quinderé

Nem neutra, nem etérea: a força da Transformative Teal em 2026

WGSN & Coloro apostam em uma cor que concorre com a leveza da Cloud Dancer e redefine o futuro

Elaine Quinderé
09 de Janeiro de 2026
Obra em homenagem à Telma Saraiva incendiada.
Verso

Arte em homenagem à fotógrafa Telma Saraiva é algo de vandalismo no Crato

Obra foi incendiada cinco dias após ser instalada no Museu da Fotografia do Cariri.

Renato Bezerra
09 de Janeiro de 2026
Atriz roubou a cena em 'O Agente Secreto' no papel de dona Sebastiana.
Verso

Destaque em 'O Agente Secreto', atriz Tânia Maria fará participação em filme de diretor cearense

Novo projeto de Allan Deberton, 'A Adoção' será filmado em Fortaleza e também contará com a atriz Hermila Guedes no elenco.

Ana Beatriz Caldas
09 de Janeiro de 2026
Cenas do filme O Agente Secreto e de Apocalipse nos Trópicos, presentes na pré-lista do BAFTA 2026.
Verso

'O Agente Secreto' entra em pré-lista do Bafta 2026, o Oscar britânico

Além dele, a produção brasileira "Apocalipse nos Trópicos" também está na longlist.

Redação
09 de Janeiro de 2026
O artista visual cearense Zé Tarcísio posa ao lado de uma de suas obras, vestindo uma camisa preta e óculos redondos sob seus cabelos grisalhos e cacheados. A tela ao fundo apresenta uma composição abstrata vibrante com predominância de tons de vermelho, preto e azul, criando um contraste intenso com o fundo branco da parede.
Verso

Artista visual cearense Zé Tarcísio morre aos 84 anos

Natural de Fortaleza, artista se destacou pelo trabalho de pintura e celebrava 65 anos de carreira com exposição atualmente em cartaz na Caixa Cultural.

João Gabriel Tréz e Ana Beatriz Caldas
09 de Janeiro de 2026
Apresentação da rapper Duquesa em julho de 2025 lotou o Estoril.
Verso

Festival Bora, substituto do ‘Férias na PI’, não será realizado em janeiro; entenda

Lançado em julho de 2025 como uma versão expandida e descentralizada do Férias na PI, evento foi anunciado como semestral, mas teve a edição de janeiro adiada.

Ana Beatriz Caldas
09 de Janeiro de 2026
Beto Guedes, Rosa Passos e Caetano Brasil se apresentam no festival.
Verso

Festival Jazz & Blues terá shows de Rosa Passos, Beto Guedes e mais; veja programação

Evento ocorre durante o Carnaval, de 14 a 17 de fevereiro.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Imagem de divulgação dos livros O Tribunal dos Mortos e O Sol e a Estrela.
Verso

Série com Nico di Angelo traz novas aventuras no universo de Percy Jackson

Livro 'O Tribunal dos Mortos' chegou às livrarias no último mês, sendo a tão esperada sequência de 'O Sol e a Estrela'.

Beatriz Rabelo
08 de Janeiro de 2026
O troféu dourado do Golden Globes aparece em destaque, exibindo o globo terrestre envolto por uma fita de película cinematográfica sobre uma base metálica. O fundo é composto por uma parede preta com os logotipos da premiação e da Dick Clark Productions aplicados em cor dourada.
Verso

O que é o Globo de Ouro e por que a indicação brasileira importa?

Prêmio existe desde 1944, teve perfil recentemente renovado e firmou-se relevante holofote até o Oscar.

João Gabriel Tréz
08 de Janeiro de 2026
Na imagem, cinco pessoas — três mulheres e dois homens — estão posicionadas em pé em um palco ou estúdio escuro, olhando fixamente para a frente com expressões sérias e solenes. Eles estão dispostos em uma formação levemente triangular sob uma luz de foco vinda de cima. À esquerda, um homem veste uma regata bege; no centro, uma mulher com cabelos cacheados usa uma blusa cinza; à direita, uma mulher com cabelos curtos e tatuagens nos braços veste um macacão cinza. Ao fundo, os outros dois integrantes completam o grupo. O chão possui marcações com fitas zebradas amarelas e pretas.
Verso

Fortaleza tem programação teatral aquecida nas férias; conheça espetáculos

Apresentações acontecem em alguns dos principais equipamentos da cidade, muitos de forma gratuita ou a preço acessível.

Diego Barbosa
08 de Janeiro de 2026
Folia carnavalesca começa neste fim de semana.
Verso

Pré-Carnaval começa a animar Fortaleza neste fim de semana; veja roteiro de festas

Atrações gratuitas e pagas celebram a chegada da folia com animação e foco em diversos ritmos, do samba ao funk.

Redação
08 de Janeiro de 2026