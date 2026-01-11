Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', acompanha Globo de Ouro em Fortaleza

Atriz potiguar destaque do filme indicado ao Globo de Ouro está na capital cearense para participar de filme.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 23:47)
Verso
Parte do elenco de 'O Agente Secreto', incluindo a atriz Tânia Maria, sorri sentado em um sofá. O grupo está reunido em um ambiente interno acolhedor com balcão de cozinha ao fundo, transmitindo uma atmosfera de celebração e proximidade.
Legenda: Tânia Maria (segunda da esquerda à direita) acompanha Globo de Ouro diretamente de Fortaleza.
Foto: Reprodução/Instagram.

A atriz potiguar Tânia Maria, um dos destaques do filme "O Agente Secreto", está acompanhando a cerimônia do Globo de Ouro diretamente de Fortaleza.

A artista está acompanhada dos cearenses Geanne Albuquerque e Robério Diógenes, que fazem parte do elenco de "O Agente Secreto", além da neta Jácylla Kenya e da atriz Hermila Guedes.

Tânia foi recentemente anunciada como uma das atrizes do novo longa "A Adoção", do russano Allan Deberton, que é responsável por obras premiadas como "Pacarrete" e "O Melhor Amigo".

No longa indicado ao Globo de Ouro, a potiguar interpreta Dona Sebastiana, que acolhe Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura. O filme está concorrendo aos prêmios de Melhor Ator em Drama, Melhor Filme de Drama e Melhor FIlme em Língua Não-Inglesa.

Veja também

teaser image
Verso

Destaque em 'O Agente Secreto', atriz Tânia Maria fará participação em filme de diretor cearense

teaser image
Verso

Wagner Moura e elenco de 'O Agente Secreto' ganham 'santinho' de Fernanda Torres

Mais sobre "A Adoção"

"A Adoção" começou a ser filmado em Fortaleza e contará a história de um homem que, depois de anos na fila de adoção, recebe a notícia de que finalmente se tornará pai. 

O personagem principal, Tiago, será vivido pelo ator Vinícius de Oliveira, que se tornou conhecido ao interpretar Josué em "Central do Brasil" (1997).

Além de Vinícius e Tânia, o elenco contará com Hermila Guedes — que também integra o elenco de "O Agente Secreto" —, Claudio Jaborandy, Aline Marta Maia, Fátima Macêdo, Thainá Duarte, Georgette Fadel e Maya de Paiva. 

Assuntos Relacionados
Wagner Moura ao lado de um orelhão vermelho vestindo camisa branca de manga curta.
Verso

Globo de Ouro 2026: ‘O Agente Secreto’ perde prêmio de Melhor Filme de Drama

Produção pernambucana disputou a categoria que foi vencida pelo longa "Hamnet".

João Gabriel Tréz
Há 9 minutos
O ator Wagner Moura aparece em close-up, vestindo um traje formal branco impecável e um brinco de argola escura na orelha direita. Ele exibe uma expressão serena e um leve sorriso, com o olhar direcionado para cima contra um fundo desfocado de tons quentes e figuras em trajes de gala.
Verso

Globo de Ouro 2026: Wagner Moura vence prêmio de Melhor Ator de Drama

Brasileiro levou a categoria pelo trabalho no longa “O Agente Secreto”.

João Gabriel Tréz
Há 24 minutos
Em imagem de divulgação de 'O Agente Secreto', o ator Wagner Moura aparece em um orelhão clássico amarelo, segurando o telefone vermelho com uma expressão tensa e vigilante. Ele veste uma camisa clara de mangas curtas e calça jeans, posicionado contra uma parede repleta de cartazes políticos antigos em preto e branco.
Verso

Globo de Ouro 2026: ‘O Agente Secreto’ vence prêmio de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Produção pernambucana conquistou troféu na cerimônia de 2026.

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Parte do elenco de 'O Agente Secreto', incluindo a atriz Tânia Maria, sorri sentado em um sofá. O grupo está reunido em um ambiente interno acolhedor com balcão de cozinha ao fundo, transmitindo uma atmosfera de celebração e proximidade.
Verso

Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', acompanha Globo de Ouro em Fortaleza

Atriz potiguar destaque do filme indicado ao Globo de Ouro está na capital cearense para participar de filme.

João Gabriel Tréz
Há 2 horas
O troféu dourado do Golden Globes aparece em destaque, exibindo o globo terrestre envolto por uma fita de película cinematográfica sobre uma base metálica. O fundo é composto por uma parede preta com os logotipos da premiação e da Dick Clark Productions aplicados em cor dourada.
Verso

Globo de Ouro 2026: veja lista completa com vencedores em todas as categorias

Premiação consagrou o cinema brasileiro com vitória para "O Agente Secreto"; acompanhe.

João Gabriel Tréz
11 de Janeiro de 2026
Wagner Moura, de terno branco, mostra 'santinho' com a imagem de Fernanda Torres no tapete vermelho do Globo de Ouro durante entrevista.
Verso

Wagner Moura e elenco de 'O Agente Secreto' ganham 'santinho' de Fernanda Torres

Atriz venceu o prêmio no evento em 2025 e ator está indicado em 2026.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Homem de terno branco e calça preta e mulher de vestido longo preto caminham de mãos dadas pelo tapete vermelho durante cerimônia de premiação, com fotógrafos, público e decoração elegante ao fundo.
Verso

Wagner Moura chega com a esposa no tapete vermelho do Globo de Ouro

Ator concorre ao prêmio de Melhor Ator de Drama.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto de Alice Carvalho no Cine Ceará 2025.
Verso

Nos EUA para o Globo de Ouro, Alice Carvalho se despede de Titina Medeiros: 'Mestra'

Atriz contou aos seguidores da sua relação de amizade e admiração por Titina.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Montagem de quatro cenas dos filmes Uma batalha após a outra, O agente secreto, Guerreiras do K-Pop e Pecadores.
Verso

Globo de Ouro 2026: onde assistir aos filmes indicados

Premiação ocorre neste domingo (11), nos Estados Unidos.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Imagem de divulgação do Globo de Ouro 2026,
Verso

Globo de Ouro 2026: saiba onde assistir ao vivo à premiação

O filme "O Agente Secreto" concorre em três categorias, incluindo a de Melhor Filme em Drama.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Wagner Moura em terno preto discursando no Astra Awards com uma estatueta na mão.
Verso

Wagner Moura recebe prêmio e comemora reconhecimento de ‘O Agente Secreto’

Ator brasileiro foi homenageado no Astra Awards, em Los Angeles.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Cenas de pessoas confinadas nas casas de vidro do BBB 26: uma moça de blusa preta discutindo com as mãos levantadas e dois homens discutindo entre si em outra câmera.
Mylena Gadelha

Participantes das casas de vidro no BBB 26 mostram que vale tudo para entrar no reality

Na disputa por uma vaga, prováveis confinados levaram a sério e não perderam tempo.

Mylena Gadelha
11 de Janeiro de 2026
Fernanda Torres sorri alegremente segurando uma estatueta do Globo de Ouro à esquerda, enquanto Wagner Moura posa seriamente com um terno amarelo vibrante à direita. Ambos estão recortados com bordas estilizadas sobre um fundo escuro repleto de logotipos de premiações e eventos de cinema, criando uma montagem festiva.
João Gabriel Tréz

Como o Globo de Ouro ajudou ‘Ainda Estou Aqui’ e pode ajudar ‘O Agente Secreto’

Premiação foi ponto de virada para a campanha de Fernanda Torres e “Ainda Estou Aqui” até o Oscar em 2025 e deve impulsionar, em 2026, o já fortalecido “O Agente Secreto”.

João Gabriel Tréz
11 de Janeiro de 2026
imagem mostra mulher gorda procurando roupas em uma loja.
Elaine Quinderé

Quem a moda escolhe vestir e quem ela deixa de fora

Como a indústria da moda transforma corpos gordos em um problema e por que isso se reflete no sumiço do plus size.

Elaine Quinderé
11 de Janeiro de 2026
Wagner Moura em filme O Agente Secreto.
Verso

Revista americana tira Wagner Moura de apostas para Melhor Ator no Oscar 2026

No entanto, brasileiro segue com favorito na categoria Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro.

Redação
10 de Janeiro de 2026
O artista Zé Tarcísio está sentado em um banco de madeira no centro de uma galeria de arte. Ao fundo, três quadros abstratos estão pendurados em uma parede branca iluminada.
Verso

Onde apreciar obras do artista cearense Zé Tarcísio em Fortaleza

Trabalhos dos 65 anos de trajetória artística de Zé Tarcísio podem ser vistos pelo público em museus e espaços culturais da capital cearense.

João Gabriel Tréz
10 de Janeiro de 2026
Milton Hatoum, homem pardo de cabelos brancos, sentado em uma cadeira de escritorio. Cenário de fundo mostra livros.
Verso

'Dança de enganos', de Milton Hatoum, encerra trilogia com as marcas da Ditadura Militar

Saga iniciou em 2017 com "A Noite da Espera", passa por "Pontos de Fuga" (2019), e concluiu em 2025.

Aila Sampaio*
10 de Janeiro de 2026
Na imagem, um quarto de casal com decoração clean e vista para o mar. A cama está arrumada com um edredom branco texturizado, travesseiros coordenados e uma cesta de palha com toalhas brancas enroladas e um pequeno vaso de planta. Ao fundo, uma porta de vidro com rede de proteção dá acesso a uma varanda, revelando prédios litorâneos e o azul do oceano sob um céu claro. A iluminação é suave, com um detalhe de fita LED embutida na cabeceira branca e cortinas translúcidas em tom de fendi.
Ana Karenyna

Morar bem não é morar perfeito

A casa como ponto de partida da transformação que a gente busca nesse novo ano.

Ana Karenyna
10 de Janeiro de 2026
Uma imagem em close-up mostra uma superfície rochosa escura e texturizada, iluminada por uma luz intensa cor de turquesa que emana de dentro das fendas. No centro, há um cartão branco retangular estilo paleta de cores com a palavra
Elaine Quinderé

Nem neutra, nem etérea: a força da Transformative Teal em 2026

WGSN & Coloro apostam em uma cor que concorre com a leveza da Cloud Dancer e redefine o futuro

Elaine Quinderé
09 de Janeiro de 2026
Obra em homenagem à Telma Saraiva incendiada.
Verso

Arte em homenagem à fotógrafa Telma Saraiva é algo de vandalismo no Crato

Obra foi incendiada cinco dias após ser instalada no Museu da Fotografia do Cariri.

Renato Bezerra
09 de Janeiro de 2026