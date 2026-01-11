Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', acompanha Globo de Ouro em Fortaleza
Atriz potiguar destaque do filme indicado ao Globo de Ouro está na capital cearense para participar de filme.
A atriz potiguar Tânia Maria, um dos destaques do filme "O Agente Secreto", está acompanhando a cerimônia do Globo de Ouro diretamente de Fortaleza.
A artista está acompanhada dos cearenses Geanne Albuquerque e Robério Diógenes, que fazem parte do elenco de "O Agente Secreto", além da neta Jácylla Kenya e da atriz Hermila Guedes.
Tânia foi recentemente anunciada como uma das atrizes do novo longa "A Adoção", do russano Allan Deberton, que é responsável por obras premiadas como "Pacarrete" e "O Melhor Amigo".
No longa indicado ao Globo de Ouro, a potiguar interpreta Dona Sebastiana, que acolhe Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura. O filme está concorrendo aos prêmios de Melhor Ator em Drama, Melhor Filme de Drama e Melhor FIlme em Língua Não-Inglesa.
Veja também
Mais sobre "A Adoção"
"A Adoção" começou a ser filmado em Fortaleza e contará a história de um homem que, depois de anos na fila de adoção, recebe a notícia de que finalmente se tornará pai.
O personagem principal, Tiago, será vivido pelo ator Vinícius de Oliveira, que se tornou conhecido ao interpretar Josué em "Central do Brasil" (1997).
Além de Vinícius e Tânia, o elenco contará com Hermila Guedes — que também integra o elenco de "O Agente Secreto" —, Claudio Jaborandy, Aline Marta Maia, Fátima Macêdo, Thainá Duarte, Georgette Fadel e Maya de Paiva.