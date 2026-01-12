Globo de Ouro 2026: ‘O Agente Secreto’ perde prêmio de Melhor Filme de Drama

O longa-metragem “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, perdeu a categoria de Melhor Filme de Drama no Globo de Ouro.

O troféu foi para o filme "Hamnet", de Chloé Zhao. Mais cedo, o longa brasileiro venceu as categorias de Melhor Ator em Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

O Brasil repetiu a presença entre os indicados ao Globo de Ouro neste ano, após a indicação em 2025 de "Ainda Estou Aqui" e a vitória em Melhor Atriz em FIlme de Drama para Fernanda Torres.

“O Agente Secreto” é um dos filmes cotados para figurar entre os indicados ao Oscar em 2026.