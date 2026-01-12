Globo de Ouro 2026: Wagner Moura vence prêmio de Melhor Ator de Drama

O baiano Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama na cerimônia do 83º Globo de Ouro pelo trabalho no longa pernambucano “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

"Pra todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira", celebrou no discurso.

O ator ainda celebrou ao diretor Kleber Mendonça Filho: "Você e um gênio, você é meu irmão e eu te agradeço por isso".

Wagner também destacou os temas do longa, que aborda o período da ditadura militar. "'O Agente Secreto' é um filme sobre memória, a falta de memória e trauma geracional. Se trauma pode ser passado por gerações, valores também podem. Isso é para quem mantém os valores em momentos difíceis", afirmou.

A conquista acontece um ano depois da vitória de Fernanda Torres no evento como Melhor Atriz em Filme de Drama, por “Ainda Estou Aqui”.

No evento, o longa brasileiro estrelado por Moura venceu a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e ainda está indicado à categoria de Melhor Filme de Drama.

“O Agente Secreto” é um dos filmes cotados para figurar entre os indicados ao Oscar em 2026.