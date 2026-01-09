Destaque em 'O Agente Secreto', atriz Tânia Maria fará participação em filme de diretor cearense

Após brilhar como dona Sebastiana em "O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho que tem sido destaque em premiações internacionais e aposta do Brasil para o Oscar, a atriz potiguar Tânia Maria participará de seu primeiro filme cearense.

Dirigido pelo cineasta Allan Deberton, responsável por obras premiadas como "Pacarrete" e "O Melhor Amigo", o novo longa "A Adoção" será filmado em Fortaleza e contará a história de um homem que, depois de anos na fila de adoção, recebe a notícia de que finalmente se tornará pai.

O personagem principal, Tiago, será vivido pelo ator Vinícius de Oliveira, que se tornou conhecido ao interpretar Josué em "Central do Brasil" (1997). Além de Vinícius e Tânia, o elenco contará com Hermila Guedes — que também integrou o elenco de "O Agente Secreto" —, Claudio Jaborandy, Aline Marta Maia, Fátima Macêdo, Thainá Duarte, Georgette Fadel e Maya de Paiva.

Legenda: Vinícius de Oliveira, que será protagonista do filme, e o diretor Allan Deberton. Foto: Analice Diniz/Divulgação.

Detalhes sobre o papel de Tânia ainda não foram divulgados, mas segundo a produtora Deberton Filmes, ela deve fazer uma participação especial na trama. As gravações devem começar em breve.

O projeto é uma coprodução entre a Paramount Pictures e a alemã Arthood Films. O roteiro do longa é assinado por Deberton, Raul Damasceno, Daniel Tavares, Natália Maia e Samuel Brasileiro.