Walter Salles relembra apoio de Robert Redford em 'Central do Brasil'

O talento do ator Robert Redford, que faleceu nesta terça-feira (16), é incontestável. Para além das câmeras, ele também se destacou como diretor e como fundador do Instituto e do Festival de Sundance, voltados ao descobrimento de jovens talentos, ao fortalecimento do cinema independente e ao apoio a roteiristas e realizadores por meio de programas da instituição.

No Brasil, a atuação do Instituto teve como destaque o diretor Walter Salles, que contou com o apoio da entidade em duas de suas principais produções. "Central do Brasil" (1998) participou de um laboratório de roteiro do Sundance, enquanto, anos depois Redford assumiu a produção executiva de "Diários de Motocicleta" (2004), também dirigido por Salles.

Diretor brasileiro destaca influência de Redford

Walter Salles relata que a história de “Central do Brasil” “teria sido diferente se o roteiro do filme não tivesse sido abraçado pelo Sundance”. Ele acrescenta ainda: “Diários de Motocicleta não teria existido sem ele. É um projeto que Redford me ofereceu”.

Walter Salles em homenagem a Redford

Tinha muita admiração por ele. Pelo imenso artista que era, pelo homem público que estava sempre do lado certo da História, pela pessoa privada e recatada que era na vida pessoal.