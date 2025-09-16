Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Walter Salles relembra apoio de Robert Redford em 'Central do Brasil'

O legado do Hollywoodiano vai além da frente das câmeras

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Morre ator,diretor e fundador do Instituto e do Festival de Sundance,
Legenda: Robert Redford apoiou roteiro de 'Central do Brasil', de Walter Salles
Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

O talento do ator Robert Redford, que faleceu nesta terça-feira (16), é incontestável. Para além das câmeras, ele também se destacou como diretor e como fundador do Instituto e do Festival de Sundance, voltados ao descobrimento de jovens talentos, ao fortalecimento do cinema independente e ao apoio a roteiristas e realizadores por meio de programas da instituição.

No Brasil, a atuação do Instituto teve como destaque o diretor Walter Salles, que contou com o apoio da entidade em duas de suas principais produções. "Central do Brasil" (1998) participou de um laboratório de roteiro do Sundance, enquanto, anos depois Redford assumiu a produção executiva de "Diários de Motocicleta" (2004), também dirigido por Salles.

Veja também

teaser image
Zoeira

Morre Robert Redford, ator e cineasta norte-americano, aos 89 anos

Diretor brasileiro destaca influência de Redford  

Walter Salles relata que a história de “Central do Brasil” “teria sido diferente se o roteiro do filme não tivesse sido abraçado pelo Sundance”. Ele acrescenta ainda: “Diários de Motocicleta não teria existido sem ele. É um projeto que Redford me ofereceu”.

A história de
Legenda: Robert Redford, contribuiu em produções do diretor Walter Salles
Foto: Michael Loccisano / AFP

Walter Salles em homenagem a Redford

Tinha muita admiração por ele. Pelo imenso artista que era, pelo homem público que estava sempre do lado certo da História, pela pessoa privada e recatada que era na vida pessoal.

Assuntos Relacionados
Alexandre Nero caracterizado de Marco Aurélio
Zoeira

Marco Aurélio morre em ‘Vale Tudo’? Saiba o que acontece com o personagem

Destino do vice-presidente da TCA estará nas mãos de Odete Roitman, que arma um plano de vingança

Redação
Há 2 minutos
Gabriela Spanic
Zoeira

Confira polêmicas envolvendo Gabriela Spanic, ‘A Usurpadora’ e atual participante de ‘A Fazenda 17’

Neste ano, enquanto estava no Brasil, a atriz se envolveu em outra polêmica

Redação
Há 14 minutos
Morre ator,diretor e fundador do Instituto e do Festival de Sundance,
Zoeira

Walter Salles relembra apoio de Robert Redford em 'Central do Brasil'

O legado do Hollywoodiano vai além da frente das câmeras

Redação
Há 21 minutos
Filme 'A Empregada' ganha primeiro trailer; veja data de estreia no Brasil
Zoeira

Filme 'A Empregada' ganha primeiro trailer; veja data de estreia no Brasil

Suspense conta com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried no elenco

Beatriz Rabelo
16 de Setembro de 2025
O nome verdadeiro do israelense é Shimon Yehuda Hayut
Zoeira

Simon Leviev, o ‘Golpista do Tinder’, é preso na Geórgia

Homem que ficou mundialmente conhecido após documentário da Netflix foi detido no aeroporto de Batumi

Redação
16 de Setembro de 2025
Robert Redford
Zoeira

Relembre filmes com Robert Redford, ganhador do Oscar que morreu aos 89 anos

O ator e diretor faleceu nesta terça-feira (16) em sua casa, no estado de Utah (EUA)

Homem brincando com cachorro raça Border Collie ao ar livre em campo durante o pôr do sol, demonstrando convivência e alegria entre humano e animal.
Zoeira

TV Globo exibe 'Juntos para Sempre' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (16)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (16) traz aventura e emoção para o público de casa

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra Cláudia Raia à esquerda e Rodolfo à direita. Ela é uma mulher de meia idade, branca, com cabelos lisos castanhos e ele é um jovem loiro de barba rala
Zoeira

Cláudia Raia se desculpa por repreender espectador com deficiência visual em peça com audiodescrição

A atriz pediu que o rapaz parasse de olhar para o celular e retirasse os fones de ouvido durante o espetáculo "Cenas da Menopausa", em São Paulo

Redação
16 de Setembro de 2025
Imagem de Robert Redford, um homem idoso com cabelo loiro e roupa formal preto, sorrindo em evento com vários flashes e pessoas ao fundo.
Zoeira

Morre Robert Redford, ator e cineasta norte-americano, aos 89 anos

O artista foi destaque em obras como 'Butch Cassidy' (1969) e 'Todos os Homens do Presidente' (1976)

Redação
16 de Setembro de 2025
Zoeira

A Fazenda 17: veja quatro polêmicas de Wallas Arrais fora da casa

Confusão no São João e fim de relacionamento com Mileide estão em lista

Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

Candinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin.

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

Ryan defende Kami do assediador.

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

Todos na casa de Zeca comemoram o lançamento do primeiro disco dele.

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher.

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
cantora preta gil, vestindo roupa branca
Zoeira

Preta Gil é eternizada em estátua ao lado do pai, em Copacabana

Obra de Francisco Pará foi inaugurada no Rio de Janeiro e celebra o legado da cantora na música

Redação
16 de Setembro de 2025
A casa da Urca foi cenário do filme
Zoeira

Mansão que foi cenário do filme 'Ainda Estou Aqui' é anunciada por R$ 18 milhões

O imóvel fica localizado na Urca, um dos bairros mais valorizados da Zona Sul do Rio de Janeiro

Redação
16 de Setembro de 2025
Valéria e João estão juntos há três anos, e viralizaram com o vídeo do pedido de casamento nas redes sociais
Zoeira

Namorado 'trava' durante pedido de casamento e ‘esquece’ como ajoelhar; assista

Em 24 horas, vídeo do pedido de casamento soma mais de 10 milhões de visualizações no TikTok

Redação
16 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (16/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Setembro de 2025