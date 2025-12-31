Saiba que horas será lançado o episódio final de Stranger Things

A série 'Stranger Things' chega ao fim nesta quarta-feira (31). O episódio final está programado para ser liberado ao público às 22h, no Brasil.

O horário é o mesmo dos lançamentos dos Volumes 1 e 2 da quinta e última temporada da série.

Nas redes sociais, fãs pediram para antecipar a estreia, já que o último episódio tem pouco mais de duas horas de duração.

A promessa é que a história tenha um desfecho com 'intensidade máxima'.

IRMÃOS DUFFER

Os últimos episódios lançados trouxeram revelações importantes, como os poderes da Eleven.

A relevância de Stranger Things no catálogo da Netflix é tão grande que a 5ª temporada da produção quebrou mais um recorde, se tornando a maior estreia de série de língua inglesa na plataforma no último dia 26 de novembro.

Spoilers abaixo.

No Volume 1 da 5ª temporada, Eleven, Mike, Will, Lucas e Dustin, assim como Max, estão vivendo diferentes batalhas para derrotar Vecna. Enquanto isso, o vilão faz uma nova jogada e ataca os pais de Nancy e Mike para levar a pequena Holly, e é ela, inclusive, quem encontra Max.

O fim do volume 1 virou assunto entre os fãs justamente por retratar Will com poderes e o retorno da irmã de Eleven, a 008. Teorias apontam que os dois serão cruciais no embate final que deve encerrar a história criada pelos Duffer Brothers.