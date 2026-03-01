Quem Samira deve indicar ao Paredão no BBB 26? Vote na enquete

A dinâmica de formação do Paredão desta semana no Big Brother Brasil 26 gerou conflitos entre aliados e dúvidas sobre a indicação da líder, Samira.

Desde que ganhou a prova, a sister tem demonstrado indefinições sobre quem deve mandar diretamente à berlinda.

Entre as opções ventiladas, estão Jonas, Jordana, Marciele, Solange e Babu. Alberto Cowboy também estava nos planos da gaúcha, mas ele já está na berlinda por indicação de Breno.

Samira explica para Milena sua opções de indicação ao Paredão #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/2WtSKAKpPz — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2026

Após conflito com os aliados, a sister cogitou também indicar um próprio amigo no jogo: Juliano.

BRIGA ENTRE SAMIRA E ANA PAULA

Samira e Ana Paula se desentenderam após Breno indicar Cowboy ao Paredão, na noite de sábado (28), devido à dinâmica do Exilado.

A líder se chateou com a decisão, alegando que indicaria Cowboy pelo voto do líder, tirando a oportunidade do veterano de participar da Prova Bate e Volta.

“Eu não estava em dúvida. Eu ia botar ele porque ele me puxou um gatilho que não é legal, além disso você [Ana Paula] estava me ajudando e eu tenho consciência disso”, explicou.

Ana Paula lembrou, entretanto, que Samira havia dito que estava em dúvida sobre sua indicação e não firmou certeza em indicar Cowboy.

A discussão se acalorou e a veterana acabou criticando o fato de Samira titubear. “Eu fui ponta firme com você desde o dia um e você teve todo o tempo do mundo para ter suas dúvidas. A partir do momento que eu achei que você tá titubeando eu vou soltar sua mão”, disse.