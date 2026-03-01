Viver Sertanejo recebe Murilo Huff e a dupla Christian & Cristiano neste domingo (1º)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (1º) recebe o cantor Murilo Huff e a dupla Christian & Cristiano para celebrar canções que marcaram a música brasileira. Apresentado por Daniel, o programa vai ao ar às 10h15, na TV Globo.

Na conversa, Murilo compartilhará que a paixão pela música o acompanha desde a infância e relembrará o início da carreira, quando cantava em bares e aniversários. Além disso, falará sobre o período em que cursou Direito, mas trancou o curso para se dedicar integralmente à carreira artística.

Já Christian & Cristiano revelarão uma relação antiga com Murilo. Cristiano conheceu o compositor quando ele ainda estava começando no ramo e insistiu para que ele investisse na profissão: "A gente comentava: meu Deus, que voz que esse menino tem, voz potente".

A dupla também relembrará a trajetória pessoal de ambos os intérpretes.

Que horas começa 'Viver Sertanejo'?

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, às 10h15, logo após o "Globo Rural". A produção é de Nathália Pinha, produção executiva é de Matheus Pereira, direção é de Rafael Boucinha, direção artística é de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero é de Monica Almeida.