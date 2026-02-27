'Caldeirão com Mion' reúne sertanejos e ator de 'Coração Acelerado' neste sábado (28)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (28), na TV Globo, recebe duplas sertanejas e o ator Filipe Bragança, da novela "Coração Acelerado". Foram convidadas personalidades como a dupla Thaeme e Thiago, Gian e Giovani, Bruninho e Davi, além de Danilo e Davi.

Filipe Bragança, que é intérprete do cantor João Raul na novela da Globo, fará apresentação especial no palco do programa cantando o hit "Garrei nessa fada", criado especialmente para a novela.

Enquanto isso, as duplas famosas vão revelar curiosidades da carreira e apresentarão os sucessos. Para completar a brincadeira, eles participarão do jogo "Tem ou Não Tem", separados nos times Primeira Voz e Segunda Voz.

Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (28)?

O "Caldeirão com Mion" começa às 16h15. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.