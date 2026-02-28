O que aconteceu com Marquito? Esposa atualiza estado de saúde do artista

Milva Maia, esposa de Marcos Antonio Ricciardelli, conhecido como Marquito, afirmou que o parceiro está bem e sendo "muito bem cuidado". O relato foi dado em entrevista ao programa "Fofocalizando", da emissora SBT, nesta sexta-feira (27).

Humorista do "Programa do Ratinho", Marquito foi hospitalizado após sofrer um acidente de moto, decorrente de um mal súbito, na última quarta-feira (25). A esposa explicou que a mudança repentina no estado de saúde dele ainda é um mistério tanto para a família quanto para a equipe médica.

"Ele não tem problema de pressão alta, não tem problema de coração, joga bola. Ele tem diabetes, mas é controlado", disse ao programa televisivo.

Veja também Zoeira Raul Gil Jr pede orações após acidente de Marquito Zoeira Marquito sofre acidente após mal súbito e é internado em coma induzido

Ela ainda classifica o episódio como um "susto" e tranquilizou o publico quanto ao caso. "Foi um susto, mas está bem, graças a Deus. Fiquem tranquilos, ele está sendo muito bem cuidado", afirmou.

Entenda o caso

Na última quarta-feira (25), o humorista Marquito sofreu um acidente de moto na Zona Norte de São Paulo e caiu desacordado na pista. O caso ocorreu após ele ter um mal súbito enquanto pilotava o veículo.

O acidente envolveu outro motociclista, um enfermeiro, que foi atingido após a queda de Marquito. Ele prestou os primeiros socorros ao humorista.

Marquito foi socorrido e hospitalizado com ferimentos no rosto uma fratura na costela. Ele foi colocado em um coma induzido para a realização de exames complementares, conforme informou a assessoria do SBT.

Na sexta-feira (27), o humorista passou por uma "cirurgia delicada" na coluna. Ao "Fofocalizando", a esposa afirmou que as expectativas de melhora são altas e que ele também chegou a receber visita das filhas.