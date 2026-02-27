Ivete Sangalo posta foto após acidente e confirma show para esta sexta (27)

A cantora Ivete Sangalo postou algumas fotos do seu rosto nesta sexta-feira (27), após o acidente que a deixou internada. A artista ainda confirmou sua participação em um show celebrado nesta noite.

“Hoje será uma noite de música, paz e alegria”, publicou a artista em um stories no Instagram.

No seu feed, a baiana escreveu: “Só bora”. A legenda era acompanhada de duas fotos. A primeira, com o rosto coberto pelos cabelos e o texto “expectativa”. A segunda, o rosto descoberto mostrando o olho roxo e o texto “realidade”.

Ivete Sangalo participa da turnê “Canções de Esperança”, do coral Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, da A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Veja também Zoeira Raul Gil Jr pede orações após acidente de Marquito Zoeira Morre Bobby J Brown, ator de 'The Wire', aos 62 anos Zoeira Jaqueta dos Mamonas Assassinas é encontrada sobre caixão de Dinho durante exumação

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR

A cantora Ivete Sangalo confirmou, em publicação nas redes sociais na quarta-feira (25), que foi internada em um hospital de Salvador, na Bahia.

Segundo a artista, uma intoxicação alimentar e um desmaio, que resultou em um corte ao lado do olho direito, foram os motivos para a necessidade do atendimento médico.

A cantora apareceu na cama do hospital, relatando a queda responsável pelo ferimento na face. Ivete ressaltou que estava bem, tranquilizando os fãs.

CONFIRA PUBLICAÇÃO