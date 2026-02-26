Diário do Nordeste
BBB 26 terá paredão falso e dinâmica para 'exilar' participante; entenda

A dinâmica foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.

(Atualizado às 14:29)
Zoeira
Tadeu Schmidt é um homem branco alto de cabelo preto e que, na foto, usa camisa vermelha.
Legenda: Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 26.
Foto: Reprodução/Globo.

O Big Brother Brasil 26 terá um paredão falso nesta semana. A dinâmica — uma das mais clássicas do reality show — foi anunciada pelo apresentador do programa, Tadeu Schmidt, na tarde desta quinta-feira (26), pouco antes do início da primeira parte da Prova do Líder.

De acordo com o cronograma, o Paredão será montado da seguinte forma:

  • Um emparedado pela dinâmica "Exilado";
  • Um emparedado pelo Líder;
  • Um mais votado pela Casa;
  • Um contragolpeado pelo indicado Líder.

Card do BBB 26 que explica a dinâmica da semana.
Legenda: Semana terá nova dinâmica e paredão falso.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Domingo (1º), no Bate e Volta, três participantes jogam e apenas um se salva. A eliminação falsa será na terça-feira (3) e o escolhido pelo público irá para um quarto secreto. Com informações privilegiadas, ele voltará para a Casa imune.

