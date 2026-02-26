BBB 26 terá paredão falso e dinâmica para 'exilar' participante; entenda
A dinâmica foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.
O Big Brother Brasil 26 terá um paredão falso nesta semana. A dinâmica — uma das mais clássicas do reality show — foi anunciada pelo apresentador do programa, Tadeu Schmidt, na tarde desta quinta-feira (26), pouco antes do início da primeira parte da Prova do Líder.
De acordo com o cronograma, o Paredão será montado da seguinte forma:
- Um emparedado pela dinâmica "Exilado";
- Um emparedado pelo Líder;
- Um mais votado pela Casa;
- Um contragolpeado pelo indicado Líder.
Domingo (1º), no Bate e Volta, três participantes jogam e apenas um se salva. A eliminação falsa será na terça-feira (3) e o escolhido pelo público irá para um quarto secreto. Com informações privilegiadas, ele voltará para a Casa imune.
O que é a dinâmica 'Exilado'?
Nesta sexta-feira (27), um participante do game será escolhido para morar na parte externa da Casa. No sábado (28) à noite, o "exilado" irá emparedar alguém durante o programa ao vivo e esta mesma pessoa trocará de lugar com ele para viver longe dos outros confinados.