BBB 26 terá paredão falso e dinâmica para 'exilar' participante; entenda

O Big Brother Brasil 26 terá um paredão falso nesta semana. A dinâmica — uma das mais clássicas do reality show — foi anunciada pelo apresentador do programa, Tadeu Schmidt, na tarde desta quinta-feira (26), pouco antes do início da primeira parte da Prova do Líder.

De acordo com o cronograma, o Paredão será montado da seguinte forma:

Um emparedado pela dinâmica "Exilado";

Um emparedado pelo Líder;

Um mais votado pela Casa;

Um contragolpeado pelo indicado Líder.

Legenda: Semana terá nova dinâmica e paredão falso. Foto: Reprodução/Globoplay.

Domingo (1º), no Bate e Volta, três participantes jogam e apenas um se salva. A eliminação falsa será na terça-feira (3) e o escolhido pelo público irá para um quarto secreto. Com informações privilegiadas, ele voltará para a Casa imune.

O que é a dinâmica 'Exilado'?

Nesta sexta-feira (27), um participante do game será escolhido para morar na parte externa da Casa. No sábado (28) à noite, o "exilado" irá emparedar alguém durante o programa ao vivo e esta mesma pessoa trocará de lugar com ele para viver longe dos outros confinados.