CAPTEI: Amigos em Ação - o agronegócio em modo protagonismo

O Almoço Debate do movimento Amigos em Ação reuniu convidados para discutir estratégia com quem lê o mercado em horizonte longo.

Em pauta, Luiz Roberto Barcelos, sócio da Agrícola Famosa, referência nacional na exportação de melão e voz com peso no agro.

Legenda: Luiz Roberto Barcelos Foto: LC Moreira

Com discurso direto e números no lugar certo, o convidado traçou o mapa do setor no Nordeste e no Brasil: desafios à vista, oportunidades em janela aberta e decisões que pedem precisão cirúrgica.

A conversa percorreu logística, competitividade e o papel do agro na engrenagem da economia.

Legenda: Germano Belchior Filho, David Macedo e João Pedro Belchior Foto: LC Moreira

O ritual confirmou o tom do encontro: propósito, informação que circula e conexões que fazem girar a roda dos negócios.

