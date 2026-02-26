CAPTEI: Amigos em Ação - o agronegócio em modo protagonismo

O Almoço Debate do movimento Amigos em Ação reuniu convidados para discutir estratégia com quem lê o mercado em horizonte longo.
Em pauta, Luiz Roberto Barcelos, sócio da Agrícola Famosa, referência nacional na exportação de melão e voz com peso no agro.
Com discurso direto e números no lugar certo, o convidado traçou o mapa do setor no Nordeste e no Brasil: desafios à vista, oportunidades em janela aberta e decisões que pedem precisão cirúrgica.
A conversa percorreu logística, competitividade e o papel do agro na engrenagem da economia.
O ritual confirmou o tom do encontro: propósito, informação que circula e conexões que fazem girar a roda dos negócios.
Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira!