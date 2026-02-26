Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Amigos em Ação - o agronegócio em modo protagonismo

Na tarde de quarta-feira, 25, o encontro reuniu um convidado de peso do setor

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 16:26)
Jeritza Gurgel
Legenda: Alessandro Belchior, Luiz Roberto Barcelos e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

O Almoço Debate do movimento Amigos em Ação reuniu convidados para discutir estratégia com quem lê o mercado em horizonte longo.

Em pauta, Luiz Roberto Barcelos, sócio da Agrícola Famosa, referência nacional na exportação de melão e voz com peso no agro.

Legenda: Luiz Roberto Barcelos
Foto: LC Moreira

Com discurso direto e números no lugar certo, o convidado traçou o mapa do setor no Nordeste e no Brasil: desafios à vista, oportunidades em janela aberta e decisões que pedem precisão cirúrgica.

Legenda: Luiz Roberto Barcelos
Foto: LC Moreira

A conversa percorreu logística, competitividade e o papel do agro na engrenagem da economia.

Legenda: Germano Belchior Filho, David Macedo e João Pedro Belchior
Foto: LC Moreira

O ritual confirmou o tom do encontro: propósito, informação que circula e conexões que fazem girar a roda dos negócios.

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: José Airton Teixeira e Alessandro Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigues Junior, Manuel Fontenele e José Airton Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Rodrigues Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Egídio Serpa, Luiz Marques e Pompeu Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Albuquerque e Rodrigues Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Fontenele, Luiz Roberto Barcelos e Rodrigo Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Roberto Barcelos e Germano Belchior Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Be3lchior Filho, Luiz Eduardo Figueiredo e João Pedro Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Pessoa e David Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera, Otílio Ferreira, Rodrigo Carneiro e André Dantas
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior e Gladson Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigues Junior, Germano Filho e Germano Belchior, Luiz Roberto Barcelos e Davi Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Albuquerque e Thiago Façanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Cambraia, Roberto Araújo, Pompeu Vasconcelos e Jardson Cruz
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Marques e Antônio Cambraia
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Cambraia, Germano Belchior, Rui Castelo Branco e Luiz Roberto Barcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Roberto Barcelos e Rodrigues Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério e João Pedro Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro e Germano Belchior Filho, Luiz Roberto Barcelos, Germano e João Pedro Belchior
Foto: LC Moreira

 

 