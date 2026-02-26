Que horas começa a Prova do Líder do BBB 26 nesta quinta-feira (26)? Veja detalhes
Sétima Prova do Líder do reality show será realizada em duas etapas.
A sétima Prova do Líder do BBB 26 será realizada em duas etapas nesta quinta-feira (26). Segundo a produção do programa, a primeira delas terá início às 13h.
Assim como anunciado por Tadeu Schmidt, a segunda parte da disputa ocorrerá durante o programa ao vivo, após a novela "Três Graças", às 22h25.
"A Prova do Líder vai ser feita em duas etapas. A primeira etapa classificatória vai ser feita durante a tarde. Todo mundo de olho no Globoplay", disse ele.
Até o momento, não se sabe qual será o estilo da disputa. A última, que culminou na vitória de Jonas Sulzbach, exigiu habilidades físicas e agilidade entre os brothers.