Morre Katherine Short, filha do ator Martin Short, aos 42 anos

Psicóloga foi encontrada sem vida na própria residência, em Los Angeles.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:35)
Zoeira
Uma pessoa vestindo um smoking preto com camisa branca e gravata borboleta preta posa em um evento. O fundo exibe um painel azul‑escuro com letras grandes em amarelo parcialmente visíveis. A iluminação destaca o traje formal e os cabelos grisalhos cuidadosamente arrumados.
Legenda: Katherine Short foi adotada por Martin Short e pela esposa dele, Nancy Dolman.
Foto: KAYLA OADDAMS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

Katherine Short, filha do ator Martin Short, foi encontrada morta na própria residência, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (23). Segundo a revista People, que confirmou a informação com os familiares, não foi divulgada a causa da morte.

Em resposta à revista, a família Short apontou que está "devastada" e pediu privacidade. "Katherine era amada por todos e será lembrada pela luz e alegria que trouxe ao mundo", disse o comunicado.

Katherine Short tinha 42 anos e era a mais velha de três irmãos, todos eles adotados por Martin e pela esposa dele, Nancy Dolman, já falecida. 

Formada em psicologia pela Universidade de Nova York, ela prestava serviços de extensão comunitária, atuava em grupos de apoio familiar e psicoterapia. 

O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) e o corpo de bombeiros foram acionados para a casa de Katherine, em Hollywood Hills, pouco depois das 18h40. No horário da chegada dos agentes, ela já foi encontrada sem vida. 

