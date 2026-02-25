Morre Katherine Short, filha do ator Martin Short, aos 42 anos
Psicóloga foi encontrada sem vida na própria residência, em Los Angeles.
Katherine Short, filha do ator Martin Short, foi encontrada morta na própria residência, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (23). Segundo a revista People, que confirmou a informação com os familiares, não foi divulgada a causa da morte.
Em resposta à revista, a família Short apontou que está "devastada" e pediu privacidade. "Katherine era amada por todos e será lembrada pela luz e alegria que trouxe ao mundo", disse o comunicado.
Katherine Short tinha 42 anos e era a mais velha de três irmãos, todos eles adotados por Martin e pela esposa dele, Nancy Dolman, já falecida.
Formada em psicologia pela Universidade de Nova York, ela prestava serviços de extensão comunitária, atuava em grupos de apoio familiar e psicoterapia.
O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) e o corpo de bombeiros foram acionados para a casa de Katherine, em Hollywood Hills, pouco depois das 18h40. No horário da chegada dos agentes, ela já foi encontrada sem vida.