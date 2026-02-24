Série ‘Orgulho e Preconceito’, com Jack Lowden, ganha prévia; assista
Versão da trama clássica de Jane Austen conta também com Emma Corrin e será lançada pela Netflix.
A adaptação do clássico “Orgulho e Preconceito” produzida pela Netflix teve a primeira prévia divulgada nesta terça-feira (24). O elenco será comandado por Emma Corrin, intérprete de Elizabeth Bennet, e Jack Lowden, que dará vida ao Sr. Darcy.
A premiada Olivia Colman também está na produção, no papel da matriarca Sra. Bennet. Além dela, nomes como Rufus Sewell, Fiona Shaw, Daryl McCormack, Louis Partridge e Freya Mavor compõem o elenco.
O roteiro, baseado na obra de Jane Austen, será assinado pela jornalista e escritora britânica Dolly Alderton.
O teaser compartilhado pela Netflix mostra as primeiras imagens de Emma e Jack como os personagens, dando destaque à atmosfera de romance entre os dois.
Quando vai lançar a série Orgulho e Preconceito?
O lançamento da nova adaptação de “Orgulho e Preconceito” está previsto para o segundo semestre de 2026.
Ainda não há, no entanto, data definida da estreia da produção. A série terá seis episódios no total.
Diversas adaptações do livro de Jane Austen já foram feitas. A mais famosa é a versão cinematográfica lançada em 2005, com direção de Joe Wright e protagonizada por Keira Knightley e Matthew Macfadyen.
Outras adaptações incluem "Orgulho", versão de 1940; uma minissérie de 1995 com Colin Firth; o filme "Noiva e Preconceito" (2004), que atualiza a trama e a leva para uma família indiana; e "Orgulho e Preconceito e Zumbis" (2016), que adiciona ação e terror à trama.