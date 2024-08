'People We Meet on Vacation', livro de Emily Henry, terá Tom Blyth em adaptação da Netflix

O livro "People We Meet on Vacation" (De Férias com Você), da escritora estadunidense Emily Henry, será adaptado pela Netflix. Nesta sexta-feira (2), o streaming confirmou o nome dos dois protagonistas, que serão Tom Blyth (Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes) e Emily Bader (Minha Lady Jane).

A produção acompanha a história de dois melhores amigos ao longo de dez anos. A amizade, muitas vezes, é misturada com amor. Ainda não há previsão de estreia, mas foi definido que Tom fará Alex, enquanto Emily será Poppy.

Qual o enredo do livro "De Férias com Você"?

O enredo acompanha a relação dos amigos Poppy e Alex ao longo de dez anos. Eles se conheceram na faculdade e logo perceberam que tinham muitas diferenças: enquanto ela é aventureira e caótica, ele é caseiro e metódico. Apesar disso, os dois criam um forte vínculo de amizade e combinam de se encontrar sempre uma vez por ano.

Todo verão, a dupla viaja em uma aventura nas férias. Porém, há dois anos, algo aconteceu que estragou essa relação e eles deixaram de se falar.

Para tentar recuperar a amizade de Alex, Poppy convida o amigo para uma última viagem, decidida a fazer com que as coisas voltem a ser como antes. No entanto, após tantos anos de convivência, muitas histórias se sobrepõem, e talvez o amor de amigos tenha se transformado em algo a mais.

A viagem acaba colocando às claras muitos segredos que os dois escondiam.