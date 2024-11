Saiba quais os planos de Fernanda Torres nos meses pré-Oscar

A atriz Fernanda Torres retornou há alguns dias ao Brasil de uma viagem internacional, de divulgação do filme “Ainda estou aqui”, que já bateu 1 milhão de espectadores no cinema brasileiro em menos de um mês de estreia. Antes do Oscar, que acontecerá em março de 2025, a artista pretende tirar férias da maratona que está vivendo, que começou em setembro, no Festival de Veneza, na Itália, segundo informações do Extra.

No entanto, antes, Fernanda ainda deve fazer a promoção do filme no Brasil. Ainda conforme o Extra, a equipe do longa-metragem quer fazer uma ação envolvendo seus atores principais, Fernanda e Selton Mello, como uma forma de agradecimento também.

Em seguida, a artista pretende tirar alguns dias de descanso na companhia dos filhos, Joaquim, de 24 anos, e Antonio, de 16.

Fernanda e a equipe de “Ainda estou aqui” também estão na expectativa para saber, no dia 9 dezembro, se o filme será um dos indicados ao “Globo de Ouro”, o que é esperado. Caso isso se confirme, ela retorna aos Estados Unidos, onde acontecerá a cerimônia de premiação, em 5 de janeiro.

A lista dos indicados ao Oscar sai em seguida, no dia 17 de janeiro. Já existia uma grande expectativa de que Fernanda fosse indicada, o que aumentou com a postagem de uma foto da atriz durante o evento “Governors Awards” no perfil oficial da premiação, esta semana. A imagem ultrapassou 2 milhões de curtidas.