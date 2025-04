Visita aos Estúdios Globo reforça grandiosidade construída pela emissora em 60 anos de história

Uma visita aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e já se entende a grandiosidade construída pela emissora ao longo dos últimos 60 anos. Deve ter sido esse o sentimento de vários jornalistas que visitaram a emissora na última semana, no Rio de Janeiro, em meio às comemorações do aniversário, que incluem 60 horas de programação especial e até um show de dezenas de artistas.

O convite era irrecusável: um dia inteiro para conhecer como atuam as várias das frentes de produção do entretenimento da TV Globo. Cidades cenográficas, conversas com apresentadores e atores, além de uma passagem pelos bastidores, fizeram parte do roteiro que serviu, inclusive, para mostrar como os produtos globais são feitos na prática.

No meio disso tudo, uma das sensações mais fortes, sem dúvida, é de que tudo requer muitas mãos e, claro, investimentos milionários. Um dos pontos capaz de reforçar isso está na estrutura grandiosa montada, destruída e remontada a cada nova telenovela. Milhares de trabalhadores organizam tudo por trás das cenas, enquanto o que é visto na TV é somente uma parte de todo o trabalho.

Muitos detalhes nos bastidores

Se a Globo continua sendo referência até hoje, não faltam aparatos que provem o motivo de tudo isso, que fique bem claro. Uma das áreas visitadas pelo tour, que incluía conhecer como são feitos os efeitos especiais de telenovelas, séries e outros programas, expôs como equipes gigantescas fazem todo um mecanismo funcionar por detrás das telas.

Em um dos momentos, foi possível ver como são fabricados vidros cenográficos, explosões em cena e até estruturas para festas do BBB, por exemplo. Vivemos na prática os bastidores como mostravam no Video Show. Os jornalistas, claro, se divertiram com os detalhes, enquanto observavam um dos chefes de departamento explicar como o fogo é utilizado de forma segura nos cenários da emissora.

Legenda: Cidade cenográfica de 'Roque Santeiro' foi montada especialmente para aniversário de 60 anos da emissora Foto: divulgação/Globo

Outra parte da experiência, após diversas voltas de carrinho no imenso terreno em que a Globo está situada no Rio, revelou a réplica exata, em tamanho real, dos cenários da novela 'Roque Santeiro'. Sucesso absoluto da TV, a produção deve ser uma das homenageadas no show especial de aniversário.

Esse momento, inclusive, foi, para mim, o mais legal de todo o passeio. Talvez tenha sido pelo fato de imaginar toda o potencial gigantesco que a estrutura grandiosa global possui, se transformando quase em uma fábrica lúdica, na qual se é possível desenvolver qualquer coisa que a imaginação seja capaz de criar.