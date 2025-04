Executivo da Globo cita novelas mais curtas no streaming, mas descarta redução na TV aberta: ‘Nenhum indicativo'

O sucesso de streamings famosos na empreitada da produção de telenovelas brasileiras pode até ter gerado discussão nas redes sociais, nas últimas semanas, mas a TV Globo, maior produtora do gênero no Brasil e prestes a comemorar 60 anos de existência, não pretende mudar a duração das obras famosas no canal aberto. O assunto foi comentado durante a coletiva de aniversário da emissora na última quarta-feira (2), no Rio de Janeiro, por Amauri Soares, diretor-executivo dos Estúdios Globo e TV Globo, quando questionado sobre o êxito de obras recentes com capítulos mais curtos.

“O melhor formato de uma telenovela, de uma dramaturgia longa para um streaming, não vai ser o mesmo da televisão aberta”, decretou ele durante entrevista coletiva, na qual o Diário do Nordeste esteve presente, garantindo que a forma de produção de diferentes meios também requer métodos distintos.

Durante a coletiva, executivos da emissora citaram a programação intensa prevista para ir ao ar durante a semana de celebração dos 60 anos, além de apontarem quais as estratégias pensadas internamente nos últimos tempos para a tal “TV do futuro”.

Formato de novelas em canal aberto veio à tona após sucesso de 'Beleza Fatal'

O assunto das telenovelas, por exemplo, surge em meio ao lançamento de obras como "Beleza Fatal", escrita por Raphael Montes e distribuída pelo streaming Max. Sucesso nas redes, a novela trouxe o debate entre os espectadores sobre tramas mais ágeis e com acontecimentos sucessivos, o que muitas vezes não ocorre em novelas mais longas, como já é de costume na televisão aberta.

Segundo Soares, as análises recentes conduzidas nos bastidores da Globo não mostram uma predileção do público por tramas mais enxutas.

“Na televisão aberta, a gente não vê nenhum indicativo, nenhum indício de que o formato de 170 a 180 capítulos esteja desgastado. Pelo contrário, a gente vê o engajamento crescente, a formação de fanbase, todo o buzz que se cria em torno da história ao longo da exibição da novela. Parece que é uma questão de entender qual o melhor formato deste gênero, que é tão brasileiro, que todo mundo quer fazer, que é a dramaturgia longa para diferentes plataformas”, ressaltou. Amauri Soares Diretor-executivo dos Estúdios Globo e TV Globo

Legenda: Em coletiva no Rio de Janeiro, a TV Globo anunciou programação especial para o aniversário de 60 anos da emissora. Foto: Divulgação/Globo

'Guerreiros do sol' será lançada no streaming

Sobre as tais novelas mais curtas, o executivo usou como exemplo "Guerreiros do Sol", que tem 50 capítulos e deve estrear no segundo semestre de 2025 pela Globoplay, streaming da emissora.

“Nós estamos prontos para isso também, mas nosso negócio é produzir conteúdo profissional de alta qualidade e popular para a tela grande”, continuou ele, ao apontar que o principal caminho e aposta da TV Globo segue sendo o sinal aberto.

Ao fim, o diretor citou que a Globoplay, por exemplo, segue como a pioneira na produção de novelas para o streaming, já que lançou a primeira, segunda e terceira deste gênero em solo brasileiro. Para Amauri Soares, a Globo deve continuar mirando nesse caminho e se considera pronta para “produzir diferentes modelos e formatos para as diversas plataformas” que mantêm.