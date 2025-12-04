Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry é condenado

O médico Salvador Plasencia, de 44 anos, acusado de fornecer cetamina ao ator Matthew Perry, da série "Friends", foi condenado a 30 meses de prisão nessa quarta-feira (3) em um tribunal de Los Angeles.

O réu é o primeiro dos cinco acusados pela morte de Perry em outubro de 2023 a ser condenado.

Em junho, ele se declarou culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina. A droga é um anestésico utilizado em tratamentos para depressão e estresse pós-traumático, mas o abuso da substância é perigoso e pode levar à morte.

À época, Matthew passava por um tratamento de saúde devido a problemas de dependência por álcool, analgésicos e outras drogas.

Plasencia não teria fornecido a dose fatal de cetamina a Perry, mas administrou a droga semanas antes de o ator ser encontrado morto em uma banheira de hidromassagem em casa, em Los Angeles.

Família do ator se manifesta

A mãe e o padrasto do ator se manifestaram tecendo críticas ao médico condenado. "A recuperação de Matthew dependia de que você dissesse NÃO", escreveram Suzanne Perry e Keith Morrison, conforme veiculado na imprensa internacional.

"Seus motivos? Não conseguimos imaginar. Um médico que dedica sua vida a ajudar os outros?", acrescentaram.

A defesa de Plasencia se pronunciou após a audiência, dizendo que o médico lamentava suas ações.

"Ele não é um vilão. É alguém que cometeu graves erros em suas decisões sobre o uso não autorizado de cetamina", alegaram as advogadas Karen Goldstein e Debra White em comunicado.

"Ele lembrará para sempre os erros que cometeu durante os 13 dias em que tratou Perry", diz ainda o comunicado.

O médico Salvador Plasencia entregou sua licença profissional e ficou sob custódia.

Outros acusados

Em outubro, outro médico, Mark Chavez, declarou-se culpado de conspirar para fornecer cetamina a Perry. Já Salvador Plasencia teria comprado cetamina de Chavez e vendido ao ator americano-canadense a preços extremamente inflacionados.

"Me pergunto quanto esse idiota vai pagar", escreveu Plasencia em uma mensagem de texto apresentada pelos promotores.

Outras quatro pessoas que também admitiram participação no fornecimento de drogas ao ator serão sentenciadas nos próximos meses.

Entre elas está Jasveen Sangha, conhecida como a "Rainha da Cetamina", que fornecia drogas a celebridades. Ela pode ser condenada e cumprir pena de até 65 anos de prisão.

Relembre a morte de Matthew Perry

Conhecido por interpretar o personagem Chandler na série de comédia "Friends" (1994 - 2004), Matthew Perry foi encontrado morto, aos 54 anos, com sinais de afogamento na banheira da própria casa, em Los Angeles, no dia 28 de outubro de 2023.

Além do uso "agudo" da cetamina, "entre os fatores que contribuíram para a morte do senhor Perry figuram o afogamento, a doença arterial coronária e os efeitos da buprenorfina [utilizada para tratar o transtorno por consumo de opiáceos]", dizia a nota do departamento de medicina legal, na época.

Perry já havia enfrentado o abuso de álcool e outras substâncias ilícitas no passado. Entretanto, durante a autópsia, não foram encontradas outras drogas no sistema circulatório do ator, ainda conforme as informações reunidas pelo médico legista responsável pelo caso.